Küresel hükümranların ihtiyacı...
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İstiyorlar, çok istiyorlar, ihtiyaçları var...
Ama tam olarak cesaret edemiyorlar...
Neden bahsediyorum?
Bir büyük dünya savaşından...
Birini bitirseler, ötekini başlatacaklar...
Ve medyatik savaş atmosferini yeryüzüne iyiden iyiye yayacaklar...
Niye yıllardır durup durup üçüncü dünya savaşından bahsetmek zorunda kalıyorum?
Aslında cevap çok yalın...
Geçmişteki iki dünya savaşının sonrasına ve gidenler ile gelenlere bakmak yeter!
Peki hangi yeni devletler kuruldu?
Sadece Avrupa'da şunlar: Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya (Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı adı altında), Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Avusturya, Macaristan...
Kuzey Avrupa'dan Asya'ya uzanan çok geniş topraklarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği...
Bölgemizde kurulan devletlere gelince...
Türkiye Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Suudi Arabistan...
Say say bitmez...
İsrail, Batı Almanya, Doğu Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore...
Bir de sömürge rejimlerinin sona erip devletleşen ülkeler var tabii; Hindistan, Pakistan, Endonezya, Vietnam, Ürdün, Libya vd.
Ama ikinci dünya savaşı sonrasının temel farkı iki süper gücün ortaya çıkışıydı elbette...
Asıl olan o...
Büyük savaşların yeni bir ekonomik dünya sistemi tesis etmesi yani...
İkinci dünya savaşının hemen sonrası global ekonominin en parlak büyüme safhasıdır...
Global para piyasası ABD dolarına endekslenmiştir. (Bretton Woods Sistemi, 1944) Dahası...
1947'den 75'e kadar uzanan dönemi düşünün...
Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya ekonomisinin büyük sıçrayışını...
Savaş geçmişi yıkıp yeniyi inşa etmese bütün bunlar olur muydu? Hayır!
Kapitalist sistem radikal bir sarsıntıya İHTİYAÇ duyuyor.
Ama tam olarak cesaret edemiyorlar...
Neden bahsediyorum?
Bir büyük dünya savaşından...
***Şimdilik bölgesel savaşlarla idare edecekler...
Birini bitirseler, ötekini başlatacaklar...
Ve medyatik savaş atmosferini yeryüzüne iyiden iyiye yayacaklar...
***Neden ihtiyaç duyuyorlar buna?
Niye yıllardır durup durup üçüncü dünya savaşından bahsetmek zorunda kalıyorum?
Aslında cevap çok yalın...
Geçmişteki iki dünya savaşının sonrasına ve gidenler ile gelenlere bakmak yeter!
***Birinci dünya savaşıyla Osmanlı devleti dahil tarihe karışan devletler, ülkeler, coğrafi hakimiyetleri biliyorsunuz...
Peki hangi yeni devletler kuruldu?
Sadece Avrupa'da şunlar: Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya (Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı adı altında), Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Avusturya, Macaristan...
Kuzey Avrupa'dan Asya'ya uzanan çok geniş topraklarda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği...
Bölgemizde kurulan devletlere gelince...
Türkiye Cumhuriyeti, Irak, Suriye, Suudi Arabistan...
***
İkinci Dünya Savaşı sonrası mı?
Say say bitmez...
İsrail, Batı Almanya, Doğu Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore...
Bir de sömürge rejimlerinin sona erip devletleşen ülkeler var tabii; Hindistan, Pakistan, Endonezya, Vietnam, Ürdün, Libya vd.
Ama ikinci dünya savaşı sonrasının temel farkı iki süper gücün ortaya çıkışıydı elbette...
***Bunun bir de ekonomik yönü var...
Asıl olan o...
Büyük savaşların yeni bir ekonomik dünya sistemi tesis etmesi yani...
İkinci dünya savaşının hemen sonrası global ekonominin en parlak büyüme safhasıdır...
Global para piyasası ABD dolarına endekslenmiştir. (Bretton Woods Sistemi, 1944) Dahası...
1947'den 75'e kadar uzanan dönemi düşünün...
Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya ekonomisinin büyük sıçrayışını...
Savaş geçmişi yıkıp yeniyi inşa etmese bütün bunlar olur muydu? Hayır!
***
Kapitalist sistem radikal bir sarsıntıya İHTİYAÇ duyuyor.
Küresel hükümranlar ne zaman insanlığa acımış ki...
Fakat bu sefer cesaretlerini toplayamıyorlar...
İçine girdiğimiz geçiş döneminin karakteri bu...
***
NOT DEFTERİ
Güz kımıldamak istemiyor, tüm mevsimler güz. Global güz... Yolculuk da hüznü tedavi etmiyor. Başka bir şey aramak lazım. En hüzünlü yer, dünyanın ta kendisi. (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)