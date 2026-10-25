Güzeli kurtarmak!

Hiç yüzme hevesi uyandırmayan sığ sular gibi geçen geceler...Israrlı bir hüzün...Tam güneş açmışken birden bastırıveren vertigo...diye sosyal medya ağlarına göz atmaya başladığında nabzının yükselmesi ve zihnine hâkim olan endişeler...Dimdik durma ihtiyacı...Vehâli...

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elde tutmakta zorlanıyoruz.Neyinolduğu konusunda yaldızlı laf çok da anlaşma yok!Etraf çöp dolu ama...

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Şimdi böyle deyince de...Aklıma Byung-Chul Han'ınadlı 87 sayfalık küçük ama tefekkür açısından pekkitabı geliyor...İlk olarak 2015'te çıkmıştı...'ın bu kitapta ele aldığıgibi konularda şu geçen 11 yıl bile çok şeyi değiştirdi...Ama Han'ın özellikle altını çizdiğimeselesi bugün de, yarın da önemini koruyacak...

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Günümüz filmleri, dizileri, fotoğrafları, sosyal medya görüntüleri...Yani yüz öylesine yakın ki ona bakana...(Han buna "yüzün müstehcenleştirilmesi" diyor.)Şimdilerde kadın ayakları ile kadın yüzlerinin neredeyse aynıseviyesine gelmesi çok çarpıcı değil mi?

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Beni asıl ilgilendirenmeselesi...Neden?Selfie'lerde dünya kayboluyor...Hayat kayboluyor...Gerçek de arka plandadır...Şöyle diyeyim:havasıyla nereye kadar?Yalanolup çıkıyor önce...

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Hemen koşturup fotosunu çektiğimiz, daracık kadrajlardan ibaret manzaralara değil ama...Olur mu?Instagram'dakiler neyimize yetmiyor, desem kızacaksınız.Lakin herkes oradakilerden memnun artık...Güzeli baştan inşa edeceğiz, tamam da...Nerede?