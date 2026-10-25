Güzeli kurtarmak!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Hiç yüzme hevesi uyandırmayan sığ sular gibi geçen geceler...
İnsana inancını törpüleyen gündüzler...
Israrlı bir hüzün...
Tam güneş açmışken birden bastırıveren vertigo...
"Günün haberleri neymiş bakalım" diye sosyal medya ağlarına göz atmaya başladığında nabzının yükselmesi ve zihnine hâkim olan endişeler...
Dimdik durma ihtiyacı...
Ve "sabreden derviş" hâli...
Sonbahar böyle gelip geçecek, anlaşıldı.
Neyin doğru olduğu konusunda yaldızlı laf çok da anlaşma yok!
Etraf çöp dolu ama...
Hiç değilse güzeli kurtarmalıyız...
Aklıma Byung-Chul Han'ın "Güzeli Kurtarmak" adlı 87 sayfalık küçük ama tefekkür açısından pek "dolu" kitabı geliyor...
İlk olarak 2015'te çıkmıştı...
Han'ın bu kitapta ele aldığı "hijyenik akıl", "pürüzsüz estetik", "selfie toplumu", "güzelin politikası" gibi konularda şu geçen 11 yıl bile çok şeyi değiştirdi...
Ama Han'ın özellikle altını çizdiği "selfie kültürünün arka planı yok edişi" meselesi bugün de, yarın da önemini koruyacak...
Hepsinde yüzümüz önde...
Arka plan bulanık...
Hepsi selfie...
Yani yüz öylesine yakın ki ona bakana...
Yüz değil de sanki pürüzsüz bir uzuv sadece! (Han buna "yüzün müstehcenleştirilmesi" diyor.)
Şimdilerde kadın ayakları ile kadın yüzlerinin neredeyse aynı "beğeni" seviyesine gelmesi çok çarpıcı değil mi?
Uzuvların dansında gerçek insanların yavaş yavaş silinişi...
Neden?
Arka plan dünyadır, hayatın ta kendisidir çünkü...
Selfie'lerde dünya kayboluyor...
Hayat kayboluyor...
Gerçek de arka plandadır...
Şöyle diyeyim: "Etrafı bok götürüyor ama ben güzelim" havasıyla nereye kadar?
Yalan yeni güzellik olup çıkıyor önce...
Sonra güzellik de yalan oluyor...
Hemen koşturup fotosunu çektiğimiz, daracık kadrajlardan ibaret manzaralara değil ama...
Ayaklarımızın dibinden ufka kadar uzanan ve uzun uzun baktığımız manzaralara...
Olur mu?
Şu hiperaktif koşuşturmaca ve huzursuzluk içinde zor...
Instagram'dakiler neyimize yetmiyor, desem kızacaksınız.
Lakin herkes oradakilerden memnun artık...
Güzeli baştan inşa edeceğiz, tamam da...
Nerede?
İnsana inancını törpüleyen gündüzler...
Israrlı bir hüzün...
Tam güneş açmışken birden bastırıveren vertigo...
"Günün haberleri neymiş bakalım" diye sosyal medya ağlarına göz atmaya başladığında nabzının yükselmesi ve zihnine hâkim olan endişeler...
Dimdik durma ihtiyacı...
Ve "sabreden derviş" hâli...
Sonbahar böyle gelip geçecek, anlaşıldı.
***İyiyi elde tutmakta zorlanıyoruz.
Neyin doğru olduğu konusunda yaldızlı laf çok da anlaşma yok!
Etraf çöp dolu ama...
Hiç değilse güzeli kurtarmalıyız...
***Şimdi böyle deyince de...
Aklıma Byung-Chul Han'ın "Güzeli Kurtarmak" adlı 87 sayfalık küçük ama tefekkür açısından pek "dolu" kitabı geliyor...
İlk olarak 2015'te çıkmıştı...
Han'ın bu kitapta ele aldığı "hijyenik akıl", "pürüzsüz estetik", "selfie toplumu", "güzelin politikası" gibi konularda şu geçen 11 yıl bile çok şeyi değiştirdi...
Ama Han'ın özellikle altını çizdiği "selfie kültürünün arka planı yok edişi" meselesi bugün de, yarın da önemini koruyacak...
***
Günümüz filmleri, dizileri, fotoğrafları, sosyal medya görüntüleri...
Hepsinde yüzümüz önde...
Arka plan bulanık...
Hepsi selfie...
Yani yüz öylesine yakın ki ona bakana...
Yüz değil de sanki pürüzsüz bir uzuv sadece! (Han buna "yüzün müstehcenleştirilmesi" diyor.)
Şimdilerde kadın ayakları ile kadın yüzlerinin neredeyse aynı "beğeni" seviyesine gelmesi çok çarpıcı değil mi?
Uzuvların dansında gerçek insanların yavaş yavaş silinişi...
***Beni asıl ilgilendiren arka plan meselesi...
Neden?
Arka plan dünyadır, hayatın ta kendisidir çünkü...
Selfie'lerde dünya kayboluyor...
Hayat kayboluyor...
Gerçek de arka plandadır...
Şöyle diyeyim: "Etrafı bok götürüyor ama ben güzelim" havasıyla nereye kadar?
Yalan yeni güzellik olup çıkıyor önce...
Sonra güzellik de yalan oluyor...
***Manzaralara ihtiyacımız var...
Hemen koşturup fotosunu çektiğimiz, daracık kadrajlardan ibaret manzaralara değil ama...
Ayaklarımızın dibinden ufka kadar uzanan ve uzun uzun baktığımız manzaralara...
Olur mu?
Şu hiperaktif koşuşturmaca ve huzursuzluk içinde zor...
Instagram'dakiler neyimize yetmiyor, desem kızacaksınız.
Lakin herkes oradakilerden memnun artık...
Güzeli baştan inşa edeceğiz, tamam da...
Nerede?