Haftanın notları: Hepsi aroma!

Binlerce yılmuhtaçtık...Çevremizde kanıyla canıyla insanlar olmadan yaşayamazdık...İtiraf etmekten kaçınsak da, gerçek kişiler (en yakınlarımız bile) yavaş yavaş birolup çıkıyorlar.Sonra bazıları kalkıp hâlâdiyor...Gülüyorum içimden...Hüzünleniyorum sonra...Keşke haklı olsalar amahaberleri yok!

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çomağını insanın en derinlerine kadar sokuyorsa...İnsanın yarı android olma ihtimalinden basit bir şey gibi konuşuluyorsa...Ergenler bütün bunları sıradan şeyler gibi konuşuyorlarsa...Olup bitenlerin sadece teknolojik bir dönüşüm olduğunu düşünmekdemektir.

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20. yüzyılda kurulmuş dünya sisteminin yıkılmak üzere olduğundan bahsediyorlar.Doğru!Lakin sadece o kadar mı?değil mi?Düşünelim, derim...

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Sağlıklı beslenme rafları artık meyve, sebze bölümünden daha geniş. (İnşallah bu manzara taze sebze, meyve için tehlike çanları anlamına gelmiyordur.)O da ne?Paketlerin üzerinde şöyle yazıyor:Hemen yanındaki paketlerde deyazıyor.Niye?Hurma yiyeceklerse, neden kendi tadında yemiyorlar?Düşünüyorum da...Sosyal medyada verdiğimiz izlenimler öyle...Hepsinin hakikati kayıp, bildiğimiz tek şey aroması...

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'da süreklitüründen yazıların eşliğinde pozlar veren insanlar görüyorum...Tamam! Bir vitrin dekorasyonu bu...Fakat yine de geçin bunları arkadaşlar!Özgür olsanız lafını etmek aklınıza bile gelmez...İradeniz sağlam olsa, sistemin içinde üç beş başarı(!) ve beğeni için çırpınmazsınız...Havası yapılacak çok bir şeyimiz yok, geçin bunları, azıcık sakin olalım yeter!