Konuşacak ne çok şey var

Dünya deyip duruyorum ya yazılarımda...Sadece global sistemden veya devletler düzeninden söz etmiyorum...Biliyorum, bazılarınız dünya meseleleri ilekonusu arasında epeyce bir mesafe var sanıyor...Oysa çoğu zaman teslim olmuş bir kalabalık içinde...Hep orada insan...

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Peki insandan konuşuyor muyuz? Evet!Lakin nasıl?Instagram ve YouTube gevezeliklerimiz ortada işte!Ya başkaları?Ya dünya?Kriz burada patlayıncaya, bombalar yaşadığımız şehre düşünceye kadar dünya hepimizden çok uzakmış gibi yaşıyoruz.hâlimize bakıp el şaklatıyorlardır tabii, o ayrı!

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Bunu global sağlık endüstrisi üzerine yazılarıma verilen tepkilerden daha iyi anlıyorum...Bazıları var; okudukları anda konuya duyarsızlaşıyorlar...Çünkü kafalarındabakışı öyle yerleşmiş ki, ötesine pek yer kalmamış...gel de anlat bu tayfaya!

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Takviyeler falan..."Kahvaltıda şunu, öğlen yemeğinde bunu yemem lazım, çinko ve demir almam lazım, aman protein yetersiz beslenmeyelim, akşam yemeğini erkene çekelim" meseleleri...Oysa kitleler kırmızı eti unutmak üzereler, çocuklar tavuktan başka et tanımıyor...Milyonlar mecburen protein yetersiz besleniyor...Farkında mıyız bunların? Umarım...

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Biz kendimizle meşgulken işimizi bitiriverecekler bu gidişle...

Sonuç?

Hiç özne olamadan köle oluveren "medeni" insan!

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ALTYAZI

Mark: Sence neyle karşı karşıyayız?

Dayle: İki adamla... Biri baskın, diğeri itaatkâr.

Mark: Emin misin?

Dayle: Evet. Bu dinamik ancak yakın ilişkilerde işler, sürekli pekiştirilmeye ihtiyacı vardır. Biri zarar verir, diğeri de sürekli kendisine değer verildiğini işitmek ister.

(ANIMALS, 2026 yapımı Ben Affleck filmi)