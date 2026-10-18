İstanbul’da sonbahar

"İstanbul, kaynayıp taşan bir kazan...O kadar taşıyor ki, içinde bir şey kalmıyor, ne varsa etrafa yayılıyor.Gözlerimizi açınca bir bakıyoruz ki, daha dün çorak olan tarlalar afetlerle donanmış..."

***

Yüzümde tarifi zor bir gülümsemeyle okudum'ın bu satırlarını...Havadan köşk yağıyormuş...Pek sevdiğim yazarımızgazetesindeki yazısında bir de şunu soruyor:Kaç gündür yine İstanbul'u konuşmaya başladık ya...Şehrin 80 yıl öncesine dönüp bakayım, dedim...Saatlerdir Refik Halit'in gazete yazılarına göz atıyorum, takılıp kaldım...

***

Aktüel olayların baskısı artık bütün ilgilerimizin üzerinden silindir gibi geçiyor...Geçen günavlusunun mermer zemininin hazan yapraklarıyla kaplandığını görünce uyandım duruma...

***

ruhumuz da derin bir ürperiş ki, hiç o konuyu açmayayım...En iyisi yine Refik Halit'e dönmek...Bakınız, ne güzel anlatıyor İstanbul ile sonbaharın ilişkisini...,Bizler farkında mıyız bunun?

***

Sonbaharda (dikkat etmiş olmalısınız ) sesleri de daha yakından, tanini ve ahengi bozulmadan, bozulmak şöyle dursun, bestelenerek gene büyük bir vuzuhla duyarız; manasını daha iyi kavrarız.daha fazla akis yapar; dağlara, binalara çarpar, uzun müddet boşlukta titrer, etrafa hüznünü serper, düşündürücü olur."yazmış bunları...

***

Bu renklerin keyfini nereye gidip de çıkarmalı?Refik Halit onu da anlatıyor...ve bu kar için için eriyerek suya karışınca Haliç taze sıkılmış, aşlama bir kızılcık şerbeti rengini almıştır." İçinizi çektiniz, değil mi?Belki genç okurlar hızla okuyup geçerler, bilmiyorum.Geçenlerde bir kafeye girdim; her köşesinde turuncu yapraklı yapay bitkiler vardı...da böyle oluyor...