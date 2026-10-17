Haftanın notları: Böyle olmamalıydı...

diye soruyorsunuz bazen...diyorsunuz...İyi de, Ataşehir'e, Çekmeköy'e, Başakşehir'e, Beylikdüzü'ne İstanbul diyorsak...Hele Bağcılar'ı, Esenyurt'u da sayarsak...Tarihsel mirastan pay almış, kültürel bakımdan bizededirten kaç semt kaldı şunun şurasında?

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Böyle olmamalıydı...Bu dersten kaldık...

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Ağzımızda hep şöyle bir laf var ya:VeyaFakat kentte yaşıyorsan kaçarsın işte!Ancak kaçınca biraz olsun rahatlar...Öyle bir yer bulursa tabii...

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Kır diyorsun...Yan yana kahvaltıcılar...Hepsinde market tereyağları ve peynirleri, pakette çikolata kremaları, uyduruk ballar...Hani acele kotarılmış gözleme ve pişiler olmasa...Dekor kabilinden kırık dökük masalar olmasa, kentten dışarı çıktığını fark etmeyeceksin!

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bağıra çağıra konuşuyorlar:Lacivert lafta üzerimize yok ama o sırada Ayazağa'dan, Kemerburgaz'dan görüntüler geliyor...Şimdi bir şey söylesem, yanlış anlaşılacak...Susuyorum!

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Yaşlılar hatırlayıp anlatsın, eski yazarlar okunsun...Titreyip kendine getirir insanı...Belki toparlanırız ha!Hiç değilse şehr-i İstanbul'dan kalanlara güç ve şevk ile sahip çıkarız.

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70'lerde başladı, 90'lardan sonra gemi azıya aldı...Ne mi?Üzerinde durmaya değerdir; çünkü kırdan gelenlerde bu iştah daha fazlaydı.Ve ardından kenti iyiden iyiye büyütme sevdası geldi...Eh, sonra dadiye dertlenmenin ne âlemi var!

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Şehrin merkezinde ibadet mekânları (camiler ve külliyeler) yer alır.Kentin merkezinde iş merkezleri vardır.Bu ölçülere göre bakıp anlayın yeni İstanbul'u...