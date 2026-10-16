Su altında kaldık!

Tamam!Resmi açıklamaya göre son 84 yılın en ağır yağışı...Tamam!Metrekareye 260 kg yağış düştü mü, yer yer sel oluşması kaçınılmazdır...Ama şunu da kabul edelim...Sadece çarşamba gününün yağışı değil...Bir kez daha gördük ki...

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Şunu da not edelim...İlkbaharda da, yaz boyunca da bütün bölgede yağmurlar alışmadığımız bir karakterdeydi...Yağmurlarınveolduğu iddialarını hafife alacak bir dönemde yaşamıyoruz artık...

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Dönelim yine İstanbul'a...Kentin eski mahalleleri dereler kapatıldığı, su tahliye kanalları yeterli olmadığı için sular altında kaldı...gelince...İşyerinden yarım saat uzaklıktaki yeni taşındığı semtine ve oradaki evine üç buçuk saatte zar zor varan arkadaşlarım var.Neden?Çünkü bu semtler deoluşuyor ve derelerden taşan su bu sitelere ulaşmayı engelledi...Nasılşaşacak bir şey yoksa,Vadiye yapmışsın, vadinin deresini de caddeye çevirmişsin işte!Başka ne olabilirdi ki?

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Sel felaketiyle doğrudan işi olmayan İstanbullularoldular.Bu kentte (şehir yok, betondan bir kent burası) otoyollar ve caddelerin yeniden planlanması gerekiyor.

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Ah, bir de Sarıyer Ayazağa'da ve Beykoz'daki birçok eski mahallede yeni bir felaket tehdidi var!

Ne mi?

Zaten çökmesi an meselesi olan eski apartmanların ve işyerlerinin altı şimdi su ve çamur dolu...

Yetkililer işin bu yanını asla ihmal etmemeli!..

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NOT DEFTERİ

Zamanın hızı içinde kaybolmak istemiyorsan, durup hiçbir şey yapmadan beklemeyi öğrenmelisin. Gerçek özgürlük bir şeyleri kaçırma korkusu bittiği an başlar. (BYUNG-CHUL HAN / Yorgunluk Toplumu)