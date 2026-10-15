Daha ne kadar zaman uzaktan bakacağız?

Araştırmalara göre(özellikle okuldayken)akran zorbalığı konusunu açalım ve soralım...Siz çocuklar...Zorbaların hak ettikleri cezaları alacaklarına inanıyor musunuz?Siz yavrular, evlatlar...Neredeyse her gün tanık olduğunuz sözlü veya fiziksel şiddetin bir gün biteceğine inanıyor musunuz, diye soralım.Cevapları biliyorsunuz, değil mi?

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Biliyorsunuz, çünkü...demeleri gerekir amadiyecek çocuklar...Çocuklarımız akran zorbalığının elbette bir gün biteceğine, zorba çocukların eninde sonunda kaybedeceğine artık inanmıyorlar...Zorbalık zihinlere yerleşenkazanıyor...buradan güç devşiriyor.

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Bu noktaya nasıl geldik yahu?Yıllar boyu "Yok, bizde olmaz" dediğimiz şeyler, nasıl oluyor ve giderek yaygınlaşıyor?mesela...Kolonyanın temizlenmek için değil, akranını yakmak için kullanılması mesela...kelimesinin neredeyse bütün yaşlarda akran zorbalığının silahı hâline gelmesi mesela...

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Hâlâbir tabloya uzaktan bakıyoruz.Kendi çocuğumuzun başına gelinceye kadar duruma uyanamıyoruz...

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FutureBright'ın "Türkiye'de akran zorbalığı" araştırması net biçimde ortaya koydu ki..."Geleceğin toplumunu yetiştirmek" diyerek üzerine bin türlü yaldızlı laf ediyoruz ya...Oysa en düz hâliylebu aslında;tablosunu normalleştirmek...

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Konuşulacak çok şey var...

Ne zaman işi gücü bırakıp bu meselenin üzerinde duracağız?

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NOT DEFTERİ

Mevcut enformasyon ve iletişim gürültüsü altında "dinleme"ye son veriliyor. Kulak veren toplum bitiyor. Kimse, kimseyi dinlemiyor. (BYUNG-CHUL HAN / Tefekkür Yaşamı)