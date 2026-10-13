Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Son söyleyeceğimi başta söyleyeyim...
Halkın sağlığına öncelik veren iktidarlar harikadır...
Ama iktidarlarını "biyopolitika" üzerine kurmamak şartıyla...
Bu inceliğe dikkat etmek gerekiyor.
Gençleri de geçtim...
Sigara ve alkol kullanımı sosyal hayattan tamamen çekilse, ne iyi olur, kendi adıma sevinirim...
Sağlık, açık biçimde politika ve ideoloji haline geldiğinde...
İşler değişir...
Dönemin tıbbi tezlerine göre...
Bir bakarsınız...
Şimdi pek moda olan veganlık "yetersiz proteinli beslenme" nedeniyle birden toplum sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit eden bir tutum olarak dışlanmış!
Bir bakarsınız...
Sağlığı bozuk ve geliri "uzun yaşam tıbbı"yla ilgilenmeye yetmeyen yaşlılar bir tür "fazlalık" sayılmış! (Nitekim dünyanın gidişatı bu yönde...)
Birçok okurumun kafası karışacak, bazıları "Böyle şey mi olur?" diyecek.
Oysa olur, hep öyle oluyor...
Ekonomisi, politikası, ideolojisi...
Bir sürü veçhesi var bu "sağlık" işinin...
Şimdi ise "Biz margarin satmıyoruz" diye övünen market zincirlerine geri dönüverdik...
"Doktorlar da ..... sigarasını tercih ediyor" diye gazete reklamları vardı bir zamanlar, ne diyorsunuz!
"Dişçiniz ..... sigarasını öneriyor" veya "On ay süren bilimsel çalışmalar şu sigaranın en iyisi olduğunu gösterdi" diye reklamlar çıkıyordu Amerikan gazetelerinde. (Reklam olmasın diye adlarını yazmıyorum.)
Bilim ve sağlık diye göklere çıkarıp durduğumuz şeyin bir yüzü böyle işte!
Geçenlerde bizim medyamızda "uzun ve sağlıklı yaşam tıbbı" üzerine yayınlanmış pek bilimsel bir yazının başlığı çok ilginçti: "Yaşlılık hücre düzeyinde zombileşmedir."
Hafife almayın bu ifadeleri...
Bir gün yaşlı nüfusun kendisi zombilik sayılıverir de, şaşar kalırız!
Çözüm ne?
Halkın sağlığına öncelik veren iktidarlar harikadır...
Ama iktidarlarını "biyopolitika" üzerine kurmamak şartıyla...
Bu inceliğe dikkat etmek gerekiyor.
***Çocukları ve gençleri sağlığa zararlı şeylerden mutlaka korumalıyız.
Gençleri de geçtim...
Sigara ve alkol kullanımı sosyal hayattan tamamen çekilse, ne iyi olur, kendi adıma sevinirim...
***Lakin derdim şu...
Sağlık, açık biçimde politika ve ideoloji haline geldiğinde...
İşler değişir...
Dönemin tıbbi tezlerine göre...
Bir bakarsınız...
Şimdi pek moda olan veganlık "yetersiz proteinli beslenme" nedeniyle birden toplum sağlığını ve kamu kaynaklarını tehdit eden bir tutum olarak dışlanmış!
Bir bakarsınız...
Sağlığı bozuk ve geliri "uzun yaşam tıbbı"yla ilgilenmeye yetmeyen yaşlılar bir tür "fazlalık" sayılmış! (Nitekim dünyanın gidişatı bu yönde...)
***Şimdi "dönemin tıbbi tezlerine göre" dedim ya...
Birçok okurumun kafası karışacak, bazıları "Böyle şey mi olur?" diyecek.
Oysa olur, hep öyle oluyor...
Ekonomisi, politikası, ideolojisi...
Bir sürü veçhesi var bu "sağlık" işinin...
***
Bir zamanlar güzelim tereyağını evlerinize sokmaz olmuştunuz, öyle kısa bir zaman dilimi de değil, onlarca yıl...
Şimdi ise "Biz margarin satmıyoruz" diye övünen market zincirlerine geri dönüverdik...
***1960'lara kadar...
"Doktorlar da ..... sigarasını tercih ediyor" diye gazete reklamları vardı bir zamanlar, ne diyorsunuz!
"Dişçiniz ..... sigarasını öneriyor" veya "On ay süren bilimsel çalışmalar şu sigaranın en iyisi olduğunu gösterdi" diye reklamlar çıkıyordu Amerikan gazetelerinde. (Reklam olmasın diye adlarını yazmıyorum.)
Bilim ve sağlık diye göklere çıkarıp durduğumuz şeyin bir yüzü böyle işte!
***Şimdi de yaşlılar hedefte...
Geçenlerde bizim medyamızda "uzun ve sağlıklı yaşam tıbbı" üzerine yayınlanmış pek bilimsel bir yazının başlığı çok ilginçti: "Yaşlılık hücre düzeyinde zombileşmedir."
Hafife almayın bu ifadeleri...
Bir gün yaşlı nüfusun kendisi zombilik sayılıverir de, şaşar kalırız!
***
Çözüm ne?
Az yasa, çok bilgi ve mutlaka ikna...
***
NOT DEFTERİ
Belki de yaşlanmak demek, işe yaramayan her şeyi atıp toparlanmak demek; sanki bir seyahate hazırlanıyormuşuz ve bizi karşılayacak olan dünyayı tanımaya çalışırmışız gibi davranmak... (SUSANNA TAMARO / Bakışınla Aydınlanır Dünya)