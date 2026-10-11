Biliyorlar mı?

Genç kadın içinden bunları geçiriyor...Sonrasını merak ettiniz, değil mi?Şöyle:

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Genç kadın o anı hatırlıyor...Tatlı bir çarpışma!portakal standına çarpıp hepsinin yere dökülmesine sebep oluyor;kahkaha atıyor...Ve her şey o gün başlıyor...Bir anlamda, evet!Ama belki de değil...

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adıyla Netflix'te gösterilen 2025 yapımı bir filmin (Companion) açılışı böyle...Tesadüfen karşıma çıktı...Peki neden bu filmden size de bahsediyorum?Açayım...Önce filmin başında kaldığımız yere geri dönelim...Genç kadın sözlerine devam ediyor çünkü:Neden peki?Meğerse, Josh yalnızlığına çare olsun diye Iris'i ısmarlamış; o güzel aşk hatıraları sadece bir programdan ibaretmiş...Daha modern olup robot yerinemi desek? Siz bilirsiniz!

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Dağ başında bir villada geçiyor olaylar.Bir hafta sonu arkadaş partisinde...Ayrıntıları anlatamayacağım...Herkesin elindefalan dikkat çekmenin ne âlemi var, bildiğimiz şeyler...yeni ve farklı bir şey yok...Fakat bir şey söyleyeyim mi?Aslında Josh da...Neyse, işin o yanını filmi izleyecek olanlara bırakalım.

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Yorumculardiye tanımlıyorlar ama bana kalırsa, hiç komik bir yanı yok!Sakın filmin yapay zekâ ve robot tartışmalarına zekice bir katkı yapmayı hedeflediğini de düşünmeyin!Tersine,mercek altına alıyor...Hele o sahne...Josh, bütün akılcı serinkanlılığı içinde robot sevgilisini getiren uzmanadiye soruyor.Uzmanın cevabı ürpertici: