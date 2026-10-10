Haftanın notları: Merhaba!

Bazı yerel Afrika dillerindeanlamına gelenkelimesi zamanla para anlamında da kullanılmaya başlanmış...Tom Robbins bir romanında hafiften dalgacı biçimde bunun dünyanın en dürüstçe selamlaşması olduğunu amadüştüğünü anlatıyordu.(Sirius'tan Gelen Kurbağa)

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Şöyle yazan da Tom Robbins'ti, hatırlıyorum:Hiçbir şey bir zahidi bile somut para kadar çabuk yolundan döndüremez.Yine de dönmüyorsa, işte o zaman olmuştur."

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İspanyol gribi salgınından sonra girilmişti...önce de her yer tifüsten kırılıyordu...Bir yerlerde süreklidikkatimi çektikçe peşi sıra bu tarihsel gerçekler aklıma geliyor.İşe bak!Ama dün de yazdım ya...Savaşları bitirmek için de salgınların bahane edildiğini unutmayalım...

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okuldan eve her alanda döküldüğümüzü biliyorlar...Ama biz çocukları

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İstemiyorlar, dürüstçe direniyorlar.Israr ediyoruz...Güçsüzler ya...Eninde sonunda boyun eğiyorlar...

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Bazenen güzelidir.Bazıları için ve bazenmümkündür.

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Bütün planlar etkilenir, eylemler değişir...Ve sevmeyi istemek her zaman sevmekle sonuçlanmaz. (Dikkat! Sevilmekten söz etmiyorum.)

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Bunu en açık biçimde Instagram ve TikTok ünlülerinde görüyoruz; saçmalıyorlar, özgürlük sanıyorlar;adlandırıyorlar...Oysa korkaklar aslında...Komik olanın arkasına sığınıyorlar.Şu nokta önemli:Kendini sevdirmek için sekiz takla atan kişilerden, otoriteye yakalanmamak için köşe bucak saklanan kişilere geçer miyiz?Galiba bu aşamaya az kaldı...