Tercih yapın: Veba mı, savaş mı?
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"16 Nisan sabahı Doktor Bernard Rieux muayenehanesinden çıkınca sahanlığın ortasında ölü bir fareyle karşılaştı.
O anda fazla önemsemeden hayvanı ayağıyla itti ve merdivenleri indi. Ancak sokağa geldiğinde, bu farenin olması gereken yerde olmadığı aklına geldi ve kapıcıya haber vermek üzere geri döndü..."
Nereden çıktı bu diyeceksiniz?
Rusya'da...
Sibirya'daki bir veba araştırma laboratuvarından sızıntı haberleri ortalığı sarınca, ister istemez dönüp dijital notlarıma baktım...
Kırım savaşının tifüs ve veba salgınıyla bitişe zorlanmasını ve Kafkasya göçlerindeki salgınların etkisini not etmişim...
Eh, o arada tabii ki Veba romanına da göz gezdirdim...
Merak edenler için söyleyeyim...
O kapıcı vebaya yakalanır ve ölür...
Tüp kırılmış ve bakteri yayılmış da, uzman Darya Şipilova birkaç gün sonra ölmüş de, Irkutsk yakınlarındaki kasaba karantina altına alınmış da...
Ama Rusya'nın ağzı sıkı...
Trump ise her zamanki gibi geveze...
"Takip ediyoruz, biyolojik silah olduğunu düşünmüyoruz, gerçeği yakında öğreneceğiz" dedi ABD Başkanı...
DSÖ ise birden işin rengini değiştirdi; ölen uzmanın vücudunda ilgili bir enfeksiyona rastlanmadığını açıkladı geçen gün...
Şipilova gerçekten birdenbire hastalanıp ölmüş ama "nedeni bilinmeyen bir zatürre" nedeniyle...
Şaka gibi ama resmi bir açıklama...
Rusya savaş bitsin istiyor...
Küreselci oligarşi savaş bitsin istiyor.
Avrupa ve Ukrayna'yı "durmaya" itmek için salgın tehdidini masaya koydular...
Camus yine Veba romanında diyor ki...
O anda fazla önemsemeden hayvanı ayağıyla itti ve merdivenleri indi. Ancak sokağa geldiğinde, bu farenin olması gereken yerde olmadığı aklına geldi ve kapıcıya haber vermek üzere geri döndü..."
***Albert Camus'nun meşhur Veba romanının başlangıcı böyledir...
Nereden çıktı bu diyeceksiniz?
Rusya'da...
Sibirya'daki bir veba araştırma laboratuvarından sızıntı haberleri ortalığı sarınca, ister istemez dönüp dijital notlarıma baktım...
Kırım savaşının tifüs ve veba salgınıyla bitişe zorlanmasını ve Kafkasya göçlerindeki salgınların etkisini not etmişim...
Eh, o arada tabii ki Veba romanına da göz gezdirdim...
Merak edenler için söyleyeyim...
O kapıcı vebaya yakalanır ve ölür...
***
Sibirya'daki veba kaçağı üzerine söylenti çok, teyitli bilgi az...
Tüp kırılmış ve bakteri yayılmış da, uzman Darya Şipilova birkaç gün sonra ölmüş de, Irkutsk yakınlarındaki kasaba karantina altına alınmış da...
Ama Rusya'nın ağzı sıkı...
Trump ise her zamanki gibi geveze...
"Takip ediyoruz, biyolojik silah olduğunu düşünmüyoruz, gerçeği yakında öğreneceğiz" dedi ABD Başkanı...
DSÖ ise birden işin rengini değiştirdi; ölen uzmanın vücudunda ilgili bir enfeksiyona rastlanmadığını açıkladı geçen gün...
Şipilova gerçekten birdenbire hastalanıp ölmüş ama "nedeni bilinmeyen bir zatürre" nedeniyle...
Şaka gibi ama resmi bir açıklama...
***Ben size madalyonun öteki yüzünü söyleyeyim...
Rusya savaş bitsin istiyor...
Küreselci oligarşi savaş bitsin istiyor.
Avrupa ve Ukrayna'yı "durmaya" itmek için salgın tehdidini masaya koydular...
***
Camus yine Veba romanında diyor ki...
Sıradan insanlar için savaşlar da, vebalar da hazırlıksız yakalanılan şeylerdir...
Peki "hükümran" güçler için durum nasıldır?
Cevap açık: Onlar salgını da, savaşı da adım adım hazırlarlar...
Tek problem aralarındaki çıkar çatışmaları ve enformasyon kargaşasıdır.
Sonra uzlaşırlar...
Bize salgından ölmek veya salgına kanmak kalır...
Ya da savaşı kabullenip bittiğinde ayakta kalmaya çalışmak...
***
NOT DEFTERİ
Geleceği ve tartışmaları ortadan kaldıran bir vebayı nasıl düşüneceklerdi ki? Kendilerini özgür sanıyorlardı, oysa felaketler oldukça kimse asla özgür olmayacak. (ALBERT CAMUS / Veba)