ABD geri çekilmiyor, dünyayı istiyor

Baştan söyleyeyim...Hız korkunç...Komplolar rutin...Ve böyle bir ortamda "akademik akılcılık" peşine düşmek,tir...

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Gülüyordunuz, bir yıl önce...E n'oldu?BM'de herkes barışı konuşurken Danimarka gayet barışçıl(!) biçimde ABD'ye bırakıverdi Grönland'ı...

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Nedir Grönland?TV'lerde jeopolitik ve stratejik öneminden söz ediyorsunuz.Doğru!Muazzam bir stratejik sıçrama coğrafyası...Kuzey Kutbu'nun kapısı...Ama bu kadar mı?

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İspanya'da kiracılar, Fransa'da öğrenciler isyanda...Başka Avrupa ülkelerine de yayılacak...Ama bunları gerçekten 68 Mayıs hareketleri gibi görüyorsanız, fena yanılıyorsunuz...Üretilmiş sosyal patlamalar bunlar...

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ABD üç şeyi birden yapıyor...Avrupa'nınbozuyor.Ortadoğu ve Ukrayna krizi yoluyla Avrupazayıflatıyor.Yeniden güç isteyen Avrupa sağını da Rusya ileitiyor.

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Savaş sonrasında da, herkes perişan olduktan sonra savaşa dâhil olup bütün parsayı topladı...

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Yalnız Avrupa mı?ABD'nin bütün coğrafyalardaki müttefikleri için "yeni huzursuzluklar" kaynatılıyor.Görmek ve hazırlanmak gerek...Latin Amerika mı?Hiç açmayayım, haberlerden bildiğiniz kadarı ne anlatmak istediğimi kavramaya yeter...

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ABD müttefiklerinin...

NATO ülkelerinin...

Külahlarını önlerine koyup yeni dünyanın yeni sorunları için hazırlanmaları gerekiyor.

Büyük bir savaş olmasa bile...

Herkes "savaştan çıkmış" gibi olacak!

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NOT DEFTERİ

Mantık çevremizde yüksek surlar ördü ve sadece yalnız kaldığımız zamanlarda bu duvarların aslında bir hapishane oluşturduğunu fark edebiliyoruz. (SUSANNA TAMARO / Bakışınla Aydınlanır Dünya)