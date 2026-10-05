Yiyoruz bunları!

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ( IARC ) için artık tartışılmaz gerçek:kanserojen yiyecekler...Gençlerin lezzet algısını düzenleyen popüler medya için de tartışılmaz bir gerçek var;(üstelik kalite falan hak götüre!)Bundan kaçış yok!Bazı şirketler aynı anda hem sağlığa, hem de sağlıksız gıdaya yatırım yapıyor...

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Ama şekerle tatlandırılmış içeceklerin çeşidi ve yaygınlığı artıyor; sürekli yeni içecek modaları üretiliyor ve bundan hem gıda endüstrisi, hem de reklam sektörü kazanıyor.

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" (longevity) için muazzam bir endüstri yükselmeye başlıyor. ( Bana sorarsanız, büyük yalan: iyi bir uzun yaşam yoktur!)Röportajlar, yazılar, konferanslar...Hayır!Dünya nüfusu tarihi eşiği aştı; 65 yaş üstü nüfus yüzde 10 seviyesini geçiyor ve hızla oran yükseliyor.

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Yazılanları okurken...Sorarsan, düz etten, paketlenmiş sebzelere; meşrubattan çaya kadar her şey zararlı...Zararlı yiyecek listeleri sayfalar boyu uzuyor ve sonra (geçenlerde NYT'nin yaptığı gibi) yazının bir köşesine mutlaka şu laf yerleştiriliyor: "Sağlıklı beslenme tek başına koruyucu değildir amariskin azaltılması anlamına gelecektir."

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Kafa karıştıran ve duygularımızla oynayan bunca lafın özeti ne biliyor musunuz?

Bütün dünya tek bir toplum haline geldi ya...

Şimdi bu devasa toplumun başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere yaşam tarzı on yıl içinde derinden değiştirilecek.

Sağlıksızlar ve sağlıklılar diye iki ana sosyal sınıf olacak...

Birinciler için pek bir gelecek yok!

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NOT DEFTERİ

Hiçbir şey doğru değildi ve hiçbir şey yanlış değildi... Ama gerçek, gerçekdışı olanın karşısında başkaldırı halindeydi. ( J. G. BALLARD / Öteki Dünya )