Yiyoruz bunları!
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı ( IARC ) için artık tartışılmaz gerçek: Pastırma, sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş etler kanserojen yiyecekler...
Gençlerin lezzet algısını düzenleyen popüler medya için de tartışılmaz bir gerçek var; sosis, salam, pastırma (üstelik kalite falan hak götüre!) çabuk ulaşılabilir lezzetin ana unsurları...
Bundan kaçış yok!
Bazı şirketler aynı anda hem sağlığa, hem de sağlıksız gıdaya yatırım yapıyor...
Ama şekerle tatlandırılmış içeceklerin çeşidi ve yaygınlığı artıyor; sürekli yeni içecek modaları üretiliyor ve bundan hem gıda endüstrisi, hem de reklam sektörü kazanıyor.
Röportajlar, yazılar, konferanslar...
Birdenbire yaşlıları mı düşünmeye başladılar?
Hayır!
Dünya nüfusu tarihi eşiği aştı; 65 yaş üstü nüfus yüzde 10 seviyesini geçiyor ve hızla oran yükseliyor.
Gelir seviyesi yüksek yaşlılar sağlık endüstrisine 20 yıl daha yeter de artar bile...
Çelişkiler karşısında gülmemek için kendimi zor tutuyorum...
Sorarsan, düz etten, paketlenmiş sebzelere; meşrubattan çaya kadar her şey zararlı...
Zararlı yiyecek listeleri sayfalar boyu uzuyor ve sonra (geçenlerde NYT'nin yaptığı gibi) yazının bir köşesine mutlaka şu laf yerleştiriliyor: "Sağlıklı beslenme tek başına koruyucu değildir ama beslenme alışkanlıklarımızın uzun vadede değişmesi riskin azaltılması anlamına gelecektir."
Kafa karıştıran ve duygularımızla oynayan bunca lafın özeti ne biliyor musunuz?
Gençlerin lezzet algısını düzenleyen popüler medya için de tartışılmaz bir gerçek var; sosis, salam, pastırma (üstelik kalite falan hak götüre!) çabuk ulaşılabilir lezzetin ana unsurları...
Bundan kaçış yok!
Bazı şirketler aynı anda hem sağlığa, hem de sağlıksız gıdaya yatırım yapıyor...
***Şekerle tatlandırılmış içeceklerin kanserojen olduklarına dair kanıtlar da artıyor...
Ama şekerle tatlandırılmış içeceklerin çeşidi ve yaygınlığı artıyor; sürekli yeni içecek modaları üretiliyor ve bundan hem gıda endüstrisi, hem de reklam sektörü kazanıyor.
***
"İyi, sağlıklı bir uzun yaşam" (longevity) için muazzam bir endüstri yükselmeye başlıyor. ( Bana sorarsanız, büyük yalan: iyi bir uzun yaşam yoktur!)
Röportajlar, yazılar, konferanslar...
Birdenbire yaşlıları mı düşünmeye başladılar?
Hayır!
Dünya nüfusu tarihi eşiği aştı; 65 yaş üstü nüfus yüzde 10 seviyesini geçiyor ve hızla oran yükseliyor.
Gelir seviyesi yüksek yaşlılar sağlık endüstrisine 20 yıl daha yeter de artar bile...
***Yazılanları okurken...
Çelişkiler karşısında gülmemek için kendimi zor tutuyorum...
Sorarsan, düz etten, paketlenmiş sebzelere; meşrubattan çaya kadar her şey zararlı...
Zararlı yiyecek listeleri sayfalar boyu uzuyor ve sonra (geçenlerde NYT'nin yaptığı gibi) yazının bir köşesine mutlaka şu laf yerleştiriliyor: "Sağlıklı beslenme tek başına koruyucu değildir ama beslenme alışkanlıklarımızın uzun vadede değişmesi riskin azaltılması anlamına gelecektir."
***
Kafa karıştıran ve duygularımızla oynayan bunca lafın özeti ne biliyor musunuz?
Bütün dünya tek bir toplum haline geldi ya...
Şimdi bu devasa toplumun başta beslenme alışkanlıkları olmak üzere yaşam tarzı on yıl içinde derinden değiştirilecek.
Sağlıksızlar ve sağlıklılar diye iki ana sosyal sınıf olacak...
Birinciler için pek bir gelecek yok!
***
NOT DEFTERİ
Hiçbir şey doğru değildi ve hiçbir şey yanlış değildi... Ama gerçek, gerçekdışı olanın karşısında başkaldırı halindeydi. ( J. G. BALLARD / Öteki Dünya )