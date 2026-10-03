Bu uykusuzluklar iyi gelecek!

Sunucu hafif alaycı biçimde "Bunlar fenomen mi?" diye soruyor haberde konu edilen tiplere bakıp...Gazeteci arkadaşı,diyor...Donup kalıyorum...Haber yapan, haber yorumlayan arkadaşların böyle olmaya hakları var mı?1990'lar biteli çok oldu...Beğenmesek de bugünü bileceğiz, sosyal medyayı bileceğiz...Sonradiye yakınmanın âlemi yok!

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Orta yaşlı işadamı ve (sanırım oğlu) genç adam bir yandan kahvelerini yudumlayıp (az şekerli kahve falan değil, soğuk kahve) finansal sıkıntılarını nasıl aşacaklarını konuşuyorlar...Sonra içeri bankacı bir hanım giriyor yardım etmek üzere...Her seferinde gözüme takılıyor...Oysa daha düne kadar bir hanım kapıda görününce hafifçe yerimizden kıpırdar, elini sıkacaksak eğer, mutlaka ayakta sıkardık...Sonra?..Sonrası bu...Reklam filmlerini hafife almayın, sosyal dönüşümleri çok net ortaya koyarlar...

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Büyük melankolik E.M. Cioran'ın şu lafına imzamı atarım:

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Sağlık A.Ş.'ye sorarsanız...Minikiçin bile "Sakın, çok zararlı" diyecekler.Ama bana sorarsanız...

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Yıllardır tekrarlarım:

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Sosyal medya bizi sürekliya itti...Fakat doğru düzgün baksak, razıyım...Ya çok uzaktan bakıyoruz ya da çok yakından...Ya aşağıdan bakıyoruz ya da tepeden...Dolayısıyla,

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(Pardon, ayıp mı oldu, finans demek mi gerekiyor?)Kripto para kripto da normali ne?Artık bu su kolay kolay durulmaz...

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Çılgınlık sanki kadınca bir şeydir. Oysa psikiyatri istatistiklerikadınların yaklaşık iki buçuk katı olduğunu gösteriyor.