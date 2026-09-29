Baştan başlamak için fırsat

Ne yapacağız?Kendimize yalan mı söyleyeceğiz?Modern insanın kazanma tutkusunu görmezden mi geleceğiz?görmezden gelebilir miyiz?Ne kadar parıltılı laflar edersek edelim, işin esası tokat gibi çarpıyor yüzümüze...Nedir o?Yoluna köle olduğumuzvela (en güçlü ve geniş anlamıyla gelenekle) kavgası da budur.Yaşadığımız şokun en derin yeri burasıdır...

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Niye yazıya böyle girdim?Çünkü artık bu meseleler gündeme geldiğinde hızla savuşturmak yerine konuşmak zorundayız, kaçamayız...bir geleceği kalmadı...

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Fakat...öne almak gerekiyor.Türkiye tam bu işin peşine düşmüştü ki...Birdenkarşı karşıya geldik.Bana hiç spontane ve masum bir finans krizi gibi gelmiyor yaşadıklarımız...Lakin madem bu tokadı yedik...O hâlde

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Ben ekonomi veya finans uzmanı bir yazar değilim...

Bu alanda uzman arkadaşlardan kıvırmadan, lafı dolandırmadan haftalar boyu sürecek yorumlar, tahliller bekliyorum.

Bana gelince...

Ben insana ve topluma bakarım...

Kapitalizmin yıkıcı yanlarıyla kavga etmenin kolay olmadığını biliyorum...

Hele günümüzün tüketim toplumunda sade insanın acıklı durumunu inkâr edebilir miyiz?

Ama durum böyle diye...

Sistemin "namussuz" ve yıkıcı yönleriyle hem siyaseten hem de kültürel açıdan kavgayı bırakmak doğru olur mu?

Zengin bir ulus olalım, tamam ama aynı zamanda adil bir toplum da olalım...

Şimdi baştan başlamanın zamanı...

Sistemin dayatmalarını değil, ihtiyaçlarımızı savunmak için...

Açgözlüleri değil, kendi hâlindeki halkı koruyup kollayan bir düzen için yapılacaklar var...

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NOT DEFTERİ

Dünyanın sonbaharı, insana mevsimlerin kısalan günlerini değil, hakikatin kısalan ömrünü haber verir. (ADEM İNCE / Dünyanın Sonbaharı)