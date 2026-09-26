Haftanın notları: Utanç kayıp!

Biliyorum, bu hayat böyle yaşanmamalıydı...Şairin (İsmet Özel tabii) dediği gibiAh, o kasadan fiş almak...Kuyrukta yerini almak...Elinde fişle, fişlenmek yani...Sonrasının şu yaşadıklarımız gibi olacağı belliydi, ta o zamandan...

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İtiraf edin bazen şaşırıyoruz...Hepsini bir arada yapardık eskiden, şimdi birinin peşine düşüp dimdik durmakta bile zorlanıyoruz...

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hakkındaki haberleri okuyorum, düşünüyorum, ürperiyorum...İşin finansal ve hukuki sıkıntılarını bilenler görüşlerini açıklıyorlar.Benim işim konu ne olursa olsun, insanın derin yanlarına, ruh iklimine ve duygularına bakmak...Ne gitmesi, meğerse yokmuş, dese birisi, haksızsın diyebilir misiniz?İktisatta utancın yeri var, onu biliyoruz...Ya finans işlerinde?

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Bir öğretmenin mesajı..."11. sınıf öğrencilerinetezi üzerine akıllarına geleni yazmalarını söyledim.Bütün sınıf 8 kişi...Meğerse önceki derste hocaları toplanan telefonlarını geri vermiş..."Öğretmen dostumun mesajını okurken MIT Technology Review'un anketi aklıma geldi:Dünyanın her yerinde...En birinci yanımız hoş palavralar savurmak...Prestijli dergilere kapak bile oluyor...

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Bir zamanlar şöyle demiştim bir TV programında: "Korkma! Kendini tekrar etmek kötü değildir. Kötü olan, tekrar edecek birnin olmayışıdır." Şimdi çok daha güçlü biçimde bunu haykırmak istiyorum.

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Doğru, şu berbat ruh hâlinden çık!Ama ruh hâlinden çıkmak yetmez...İşte bunu kimse sana söylemiyor...

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, sabahınız akşamınız, işiniz gücünüz aynıysa...Ruh hâliniz de nereye