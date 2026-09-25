Kimde bilinç var?

"Yapay zekâyı kullanıyorum ama işimin yaratıcı kısmını ona yaptırmam" der gençler...Sorarsan...Tıpkı MIT Technology Review'ın "YZ Kuşağı" sayısındaki ankete cevap veren ergenler gibidiyenler dikkat çeker...Yetişkinler mi?Sorarsan...derler...

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Hepsinededim içimden...Görüyorum işte...Şimdiden şarkıları yapay zekâya yaptırıp çok eğleniyorlar...Projelerinde en yaratıcı bölümlerde üzerlerine birden üşengeçlik(!) geliyor, işi yapay zekâya devrediyorlar...Üniversite birinci sınıflara ders veren bir arkadaşım mesaj attı geçen gün:

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diyenler mi?Kendi aralarında doktorlarının da yapay zekâya sorduğunu gördüklerini anlatıp gülüşüyorlar...Metabolik bir hastalığını, diyabetini falan yapay zekâya takip ettirme imkânı olup da ettirmeyecek 20-35 yaş arası bir hasta düşünemiyorum...Çoktandiye konuşmaya başladılar bile...Medyaya yansıtılan(insan zihni ve iradesine ilişkin üstün tercihler yani) gerçek hayatta en çabuk gözden çıkarılanlar olur genellikle...

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Anlayan anlamıştır...Yapay zekâ gerçeği üzerine bir şeyler söylemiyorum...küçük notlar düşüyorum...

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Bazı yeni dönem düşünürleri...

Anthropic gibi yapay zekâ üreticisi şirketlerin oluşturduğu havayı abartılı bulup eleştiriyorlar.

"Yapay zekânın beyindeki nöron ağlarını andıran bir beceriyle örgütlendiğini ve bunun durdurulamayacağını söylemek mecazdan öteye gitmez" diyorlar...

Bir düşünür, "Günün birinde belki gerçekten bilinçli bir yapay zekâ üretilebilir ama mevcut sistemlerin böyle olduğuna dair kanıt yok" diyor.

İnsana bakıyorum, insanlara...

Kim bilinçli?

Ben de ona YETERLİ kanıt bulamıyorum.

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NOT DEFTERİ

Suçlu, kovalanmadan kaçar. Benim için ise hep tersi geçerli olmuştur. Kovalanan masum kaçar. (GEORGI GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)