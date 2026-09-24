Sızıntı
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Hiç şüphem yoktu...
Böyledir çünkü...
Manisa Turgutlu'daki okul saldırganının da eylemi yapacağını daha önce bir yakınına söylediği ama ciddiye alınmadığı ortaya çıkmış...
Bilimsel literatürde "sızıntı" deniyor buna...
Saldırganlar çevrelerinde birilerine yapacaklarını sızdırıyorlar...
Ne oluyor?
Dinleyen yetişkin ise...
Çocuktur, dalga geçiyor, saçmalıyor denilip geçiliyor.
Bu planlardan haberi olan kişi akranı ise durum biraz karışıyor...
Dahası, ABD Gizli Servisi'nin 37 kanlı okul saldırısı üzerinde yaptığı çalışmada ortaya çıkan sonuç şu: Tamamına yakınında saldırıdan en az bir kişinin haberi oluyor. Çoğu zaman saldırgan planlarını arkadaşlarına anlatıyor, öfkesini her fırsatta belli ediyor.
Unutmayın...
Öfke, nefret ve benzeri duygular eylemlerden hızlıdır; dışa vurulmayı severler, gevezedirler...
Ama ne var!
Özellikle erkek ergenler ile aileleri arasındaki ilişkiler çok sıkıntılı...
Ebeveyn dikkati dediğimiz şey gündelik hayat kavgası içinde yorgun düşüyor...
Madem "Küçük Amerika" olmaya doğru hızla koşuyoruz...
Madem ortalık ailesinin orta yerinde "yalnız bırakılmış" ergenlerle kaynıyor...
Madem oğlan çocuklarının zihinsel dünyası ya etkisiz cilalı laflar ya da başıboş bırakmalar arasında salınıp duruyor...
O hâlde...
Herkes uyanık olmak zorunda...
Okullar, arkadaşlar, veliler...
Hiçbir çocuk birdenbire aklına gelip eline tüfek alarak okula koşturmaz...
Hazırlanır...
Kurgular...
Ve bu süreç bir biçimde belirtilerini dışarı vurur...
Okullardaki "rehberlik servisleri" şiddet eğilimli öğrencilerin takibine odaklanmak üzere yeniden örgütlenmeliler...
Bir erken uyarı sistemi kurulmalı...
Net!
Ama esas olay ailede...
Böyledir çünkü...
Manisa Turgutlu'daki okul saldırganının da eylemi yapacağını daha önce bir yakınına söylediği ama ciddiye alınmadığı ortaya çıkmış...
Bilimsel literatürde "sızıntı" deniyor buna...
Saldırganlar çevrelerinde birilerine yapacaklarını sızdırıyorlar...
Ne oluyor?
Dinleyen yetişkin ise...
Çocuktur, dalga geçiyor, saçmalıyor denilip geçiliyor.
Bu planlardan haberi olan kişi akranı ise durum biraz karışıyor...
***1998'den bugüne kadar ABD'deki ölümcül okul saldırılarındaki faillerin yüzde 87'sinin böyle şeyler yapacaklarını etraflarındakilere defalarca söyledikleri artık net bir bilgi...
Dahası, ABD Gizli Servisi'nin 37 kanlı okul saldırısı üzerinde yaptığı çalışmada ortaya çıkan sonuç şu: Tamamına yakınında saldırıdan en az bir kişinin haberi oluyor. Çoğu zaman saldırgan planlarını arkadaşlarına anlatıyor, öfkesini her fırsatta belli ediyor.
Unutmayın...
Öfke, nefret ve benzeri duygular eylemlerden hızlıdır; dışa vurulmayı severler, gevezedirler...
Ama ne var!
Özellikle erkek ergenler ile aileleri arasındaki ilişkiler çok sıkıntılı...
Ebeveyn dikkati dediğimiz şey gündelik hayat kavgası içinde yorgun düşüyor...
***
Artık şunu bilmeliyiz...
Madem "Küçük Amerika" olmaya doğru hızla koşuyoruz...
Madem ortalık ailesinin orta yerinde "yalnız bırakılmış" ergenlerle kaynıyor...
Madem oğlan çocuklarının zihinsel dünyası ya etkisiz cilalı laflar ya da başıboş bırakmalar arasında salınıp duruyor...
O hâlde...
Herkes uyanık olmak zorunda...
Okullar, arkadaşlar, veliler...
Hiçbir çocuk birdenbire aklına gelip eline tüfek alarak okula koşturmaz...
Hazırlanır...
Kurgular...
Ve bu süreç bir biçimde belirtilerini dışarı vurur...
***İlk iş olarak...
Okullardaki "rehberlik servisleri" şiddet eğilimli öğrencilerin takibine odaklanmak üzere yeniden örgütlenmeliler...
Bir erken uyarı sistemi kurulmalı...
Net!
***
Ama esas olay ailede...
Aileler dökülüyor...
Kendisiyle hakkıyla ilgilenilmeyen ergen, toplumla şiddet yoluyla "ilgilenme" kararı veriyor ve felakete giden yol açılıyor.
***
NOT DEFTERİ
Susmayı gevezeden, edebi edepsizden öğrendim. Bütün bunlardan daha garibi, bu öğretmenlere hâlâ teşekkür etmemiş olmamdır. (HALİL CİBRAN / Ben Bir Sisim)