Hiç şüphem yoktu...Böyledir çünkü...ama ciddiye alınmadığı ortaya çıkmış...Bilimsel literatürdedeniyor buna...Ne oluyor?Dinleyen yetişkin ise...Çocuktur, dalga geçiyor, saçmalıyor denilip geçiliyor.Bu planlardan haberi olan kişi akranı ise durum biraz karışıyor...

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1998'den bugüne kadar ABD'dekiDahası, ABD Gizli Servisi'nin 37 kanlı okul saldırısı üzerinde yaptığı çalışmada ortaya çıkan sonuç şu: Tamamına yakınında saldırıdan en az bir kişinin haberi oluyor.Unutmayın...Ama ne var!Özellikle erkek ergenler ile aileleri arasındaki ilişkiler çok sıkıntılı...dediğimiz şey gündelik hayat kavgası içinde yorgun düşüyor...

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Artık şunu bilmeliyiz...Madem "Küçük Amerika" olmaya doğru hızla koşuyoruz...Mademya etkisiz cilalı laflar ya da başıboş bırakmalar arasında salınıp duruyor...O hâlde...Hiçbir çocuk birdenbire aklına gelip eline tüfek alarak okula koşturmaz...Hazırlanır...Kurgular...Ve bu süreç bir biçimde belirtilerini dışarı vurur...

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İlk iş olarak...Okullardakişiddet eğilimli öğrencilerin takibine odaklanmak üzere yeniden örgütlenmeliler...Birkurulmalı...Net!

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Ama esas olay ailede...

Aileler dökülüyor...

Kendisiyle hakkıyla ilgilenilmeyen ergen, toplumla şiddet yoluyla "ilgilenme" kararı veriyor ve felakete giden yol açılıyor.

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NOT DEFTERİ

Susmayı gevezeden, edebi edepsizden öğrendim. Bütün bunlardan daha garibi, bu öğretmenlere hâlâ teşekkür etmemiş olmamdır. (HALİL CİBRAN / Ben Bir Sisim)