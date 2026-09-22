İşleri tıkırında ama görmek istemiyoruz
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Turuncu kafa işi bitirdi...
"Verin şu Grönland'ı bana" deyip duruyordu ya...
İstediğini aldı...
Geçen haftanın patırtısı içinde haber kayboldu, oysa daha önceleri bu işin sonu ne olur diye az merak etmiyordunuz...
Baki Demirel Hoca bunu "Yeni merkantilizm çalışıyor" diye tanımlıyor ve nadir elementler konusunda ABD'nin önemli bir hamle yaptığını söylüyor...
Danimarka Krallığı da açıklama yapmış sonra...
"Anlaşma kırmızı çizgilerimizi çiğnemiyor" demiş; güldüm tabii...
Kimse Trump ve onun arkasındaki derin Amerikan güçlerinin planlarının yürüdüğünü anlamaya yanaşmıyor...
Bunları aylar önce yazdığımda burun kıvıran çokbilmişler şimdi yelkenleri suya indiriyor...
Çünkü delilik numarası tuttu...
Ve iş tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor...
Herkesi savaştıran veya bir savaşın eşiğinde ama bu arada gayet benmerkezci bir mantıkla kendi geleceğini inşa eden bir ABD...
Ortadoğu ve Avrupa'daki savaşlar ABD'nin müttefiklerini "düşkün" devletler olmaya doğru itiyor ve ABD bundan hiç rahatsız olmuyor.
Sürekli teyakkuz kadar ekonomileri yoran bir şey yoktur...
Almanya ve Suudi Arabistan'ın hâline bakın, ne demek istediğimi anlayın...
Saldırmazlık paktı imzaladığı Sovyetler'in (Stalin'in) üzerine doğru nasıl kışkırtıldığına ancak 1943'ün ilk aylarında uyanmıştı Hitler...
Japonların Pearl Harbour baskınını (Aralık 1941) marifet sanıp hemen ABD'ye savaş ilan etmesini de daha sonra "oyuna gelmek" diye ifade ettiğini anlatanlar var.
ABD'nin Sovyetler'e ağır silahlar verdiğini öğrendiğinde ise artık çok geçti...
ABD ne yaptı?
Hemen Avrupa'nın yardımına koştu sanıyor günümüz gençleri...
Oysa bütün Avrupa iyice ezildikten, İngilizler süngülerini düşürdükten sonra Haziran 1944'te geldiler Normandiya'ya...
Bilmem anlatabildim mi?
ABD, Trump eliyle dünyayı savaş tehdidiyle terbiye etmeyi ve bu tünelden yeniden "dünya egemeni" olarak çıkmayı planlıyor...
"Verin şu Grönland'ı bana" deyip duruyordu ya...
İstediğini aldı...
Geçen haftanın patırtısı içinde haber kayboldu, oysa daha önceleri bu işin sonu ne olur diye az merak etmiyordunuz...
Baki Demirel Hoca bunu "Yeni merkantilizm çalışıyor" diye tanımlıyor ve nadir elementler konusunda ABD'nin önemli bir hamle yaptığını söylüyor...
Danimarka Krallığı da açıklama yapmış sonra...
"Anlaşma kırmızı çizgilerimizi çiğnemiyor" demiş; güldüm tabii...
***Kimse Trump'ın işlerinin tıkırında olduğunu kabullenmek istemiyor.
Kimse Trump ve onun arkasındaki derin Amerikan güçlerinin planlarının yürüdüğünü anlamaya yanaşmıyor...
Bunları aylar önce yazdığımda burun kıvıran çokbilmişler şimdi yelkenleri suya indiriyor...
Çünkü delilik numarası tuttu...
Ve iş tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor...
***
Gerçek şu...
Herkesi savaştıran veya bir savaşın eşiğinde ama bu arada gayet benmerkezci bir mantıkla kendi geleceğini inşa eden bir ABD...
Ortadoğu ve Avrupa'daki savaşlar ABD'nin müttefiklerini "düşkün" devletler olmaya doğru itiyor ve ABD bundan hiç rahatsız olmuyor.
Sürekli teyakkuz kadar ekonomileri yoran bir şey yoktur...
Almanya ve Suudi Arabistan'ın hâline bakın, ne demek istediğimi anlayın...
***İnsanın aklına İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in yaşadığı pişmanlıklar geliyor...
Saldırmazlık paktı imzaladığı Sovyetler'in (Stalin'in) üzerine doğru nasıl kışkırtıldığına ancak 1943'ün ilk aylarında uyanmıştı Hitler...
Japonların Pearl Harbour baskınını (Aralık 1941) marifet sanıp hemen ABD'ye savaş ilan etmesini de daha sonra "oyuna gelmek" diye ifade ettiğini anlatanlar var.
ABD'nin Sovyetler'e ağır silahlar verdiğini öğrendiğinde ise artık çok geçti...
ABD ne yaptı?
Hemen Avrupa'nın yardımına koştu sanıyor günümüz gençleri...
Oysa bütün Avrupa iyice ezildikten, İngilizler süngülerini düşürdükten sonra Haziran 1944'te geldiler Normandiya'ya...
Bilmem anlatabildim mi?
***
ABD, Trump eliyle dünyayı savaş tehdidiyle terbiye etmeyi ve bu tünelden yeniden "dünya egemeni" olarak çıkmayı planlıyor...
Her şeyden önce bunu bilelim...
Çin mi?
Çok konuşup çok yazacağız önümüzdeki süreçte...
***
NOT DEFTERİ
Bu durmadan dönen çark, bu göz karartıcı hız, bu namütenahi yaratılış, oluş ve gidiş, tereddüdü ve tembelliği affetmiyor. (PEYAMİ SAFA / Bir Tereddüdün Romanı)