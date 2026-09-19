Haftanın notları: Sevgi tamam da saygı nerede?

Her mevsiminvardır...Lakin sadece yaz mevsiminebağlanılır.Tam bugünlerde bu gerçeği bir kez daha anlıyoruz, değil mi?

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Zaten...Ve buyi her zamanseveriz.

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Sürekli sevmekten söz ediyorsun...Hepbir şeyler eklensin, bir şeyleristiyorsun...Sen, sevmeye hâlin kalmıyor, farkında değilsin.

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Önce dur...

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Ha bir de şu var...Saygı hem bir duygu hem de kültürel boyutu çok zengin bir davranış tarzı değilmiş de sadece basit bir görgü kuralıymış gibi, görüş alanımızdan çıkmaya başladı...

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Her birine gidip "Siz doğa görmemişsiniz" de diyemem ki...İki adım ötede toplu konutlar yükseliyor, burada üç beş ağaç...Bu mu doğa?Bir de tatili tenha bir yerde geçirip bunuolarak görenler var...Anne babası köyde büyümüş, yaşamış insanlar bileunutuveriyor, çok şaşırtıcı...

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Bir yandan kahvemi içip bir yandan daizliyorum...O ne?Olacak şey değil.Sigara içmek bir türne dönüştü.Yazık!Buradan çarçabuk dönmek gerek...

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Bugün hem küresel hem de yerel çaptaVe 40 yıldan fazla gazetecilik tecrübeme de dayanarak şunu düşünüyorum:Dünyanın da, Türkiye'nin de, insanlığın da öyle çok düşmanı var ki, bunca tezgâhın içinden çıkmak için güçlü bir bilgi birikimi gerekiyor.Tam da bu yüzden hem ana akım medyaya hem de yeni dijital medyaya çok iş düşüyor...Ama tam bu noktada durup sorayım:Medyadaki çapsızlık ve umursamazlık bir yana...derken geriye kafa kalmıyor ki!..