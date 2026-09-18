Ne zaman sığınaklara koşarız?

diyorum tarihçi dostum'e...Sonra mırıldanarak ekliyorum: "Gerçi zaten bütün yaptıkları bomba Çin'in... Bunu anlamak için sadece yapay zekâ konusundaki gelişmelerine bakmak yeter!"Barış hafiften dalgacı biçimdediyor;

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Yıllardır yazıp durduğumu bir daha tekrarlayayım...küresel sahnede Birleşik Krallık'ın gücünün sarsılması veAncak ABD açılan kapıdan tam olarak girememişti; bunun için bir büyük savaş daha gerekiyordu.Hitler bu imkânı verdi...SSCB mi?Sovyetler bu egemenliğin aynası ve bahanesiydi...Şimdi(ya da çoktan başlamışsa)ABD'nin asıl derdi bu...Beyaz Saray'ı çok da ilgilendirmiyor...

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Fakat olaylara küresel ölçekte değil de...Doğrudan Avrupa'nın göbeğinden bakarsanız...İş değişiyor...Nitekim bizler böyle üçüncü büyük paylaşım savaşı ihtimalinden söz ederken...çıkıp başka bir savaşı hatırlatıverdi..."Unutmayın" dedi Le Pen;100 Yıl Savaşı mı? Fransa ile İngiltere arasında 1337'de başlayıp aralıklarla tam 116 yıl süren ve Avrupa'yı kökten değiştiren savaş...Uzun lafın kısası...Le Pen aslında diyor ki...Ukrayna-Rusya savaşı durmazsa, hiç bitmez ve

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Haklısınız!

Hep savaş konuşmaya başladık...

Ekonomi, jeopolitik ve teknoloji, düşünüp sorgulayan herkesi savaştan konuşmaya mecbur bırakıyor...

Devletlere gelince...

Kararlı biçimde ve ısrarla bir tek Türkiye barıştan bahsediyor...

Ne zamana kadar sürer bu?

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NOT DEFTERİ

Onun, biri herkesin bildiği, öbürü yalnız âşığının seyredebildiği iki şahsiyeti vardır ve en çok hasret çektireni de odur. (REFİK HALİT KARAY / Yezidin Kızı)