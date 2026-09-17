Yaz başından beri...yazıp durmam nedendi?Elbette yaşanan her maddi krizin manevi bir yönü de var; hem de tokat gibi...Ama sosyal medyaya özgü kehanet havalarının beni ilgilendirmediğini bilirsiniz...Bu sahne çok önce kuruldu...Çünkünin gelişi için bir altüst oluş gerektiğine inanan yönetici seçkinlerin sayısı artıyor...

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Savaşı ekranlardan izlerken...Ekonomik varlığının en büyük payı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG ) ihracatı olanbir ABD şirketiyle anlaşma yaptı...Ne için?Ticaret açığını kapatmak ve işlerini sürdürebilmek için

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Ekranlaraylar geçirdi...Hürmüz Boğazı'nın yerini göstermekte zorlanan uzmanlar(!!!) anlatıp durdular...Şimdi Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayankapanmak üzere...(Onları bu Batı yakıştırması adlandırmayla anmak da hatalı) Trump'ı arayıp "Bize dokunma" diyecek ve Trump da "Sizi anlıyorum, dokunmayacağım" diyecek...

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Daha pazartesi günü...Üç gün içinde her şey daha berraklaştı...Bu şoktan kaçmak şimdilik pek mümkün görünmüyor...

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Ben bu satırları yazarken ekranda Hazine ve Maliye Bakanıvardı ve Körfez Savaşı'nı kastederek "Bakın, bu savaş 1970'lerden beri gördüğümüz en büyük şoktur" diyordu...

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Körfez Savaşı çok ciddi bir enerji krizini zorluyor...

Ukrayna-Rusya arasındaki çatışma ise Avrupa'ya doğru genişlemenin yollarını döşüyor...

Uzakdoğu da kıpırdanmaya başladı...

Çin'den şaşırtıcı haberler gelirse şaşırmamalı...

Dikkatle izleyelim ve bu dar "boğaz"dan hızla çıkmak için dua edelim...

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NOT DEFTERİ

Kafamdan ve kafamdan ziyade gönlümden ara sıra bir şeyler geçiyor. Galiba bunları dinlememek, duymamak için konuşuyorum; seslerini boğmak, bastırmak için durmamacasına gevezelik ediyorum. (NİLGÜN / Refik Halit Karay)