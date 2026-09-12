Haftanın notları: Bu, bizim hayatımız mı?
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Neredeyse her sonbahar köşemde, not defterlerimde, bilgisayarımın notlar bölümünde aynı soruyu farklı biçimde sormuşum...
Yaşayıp gidiyoruz ama bu gerçekten "bizim" hayatımız mı?
Bize verilen hayat neden ve nasıl "bizim" hayatımız olmaktan çıkıyor? Neden sürüklenip gidiyoruz? Neden inandığımız gibi yaşamakta zorlanıyoruz?
Şimdi şunu da yazayım: Keşke bu türden soruları sonbahar duygusuyla değil de, ilkbaharda (hayatımızın baharında ) sorsak...
Belki işler değişir...
Hayatı doyasıya yaşayıp sevmek için ölümü "korkunç bir yabancı" gibi tanımlamak...
Sonuç?
Endişeyle, korkuyla kavrulan tedirgin ruhlar...
Ölümün her canlı için mukadder olduğunu görmezden gelen, hele hele ondan korkup aklından savuşturmaya çalışan bir kültür, hayatla nasıl barışabilir?
Palavra!
Yani...
Böyle giderse asla mutlu olamayacağız.
Artık olan biten bu...
Bu kadar!
Değerli dostum Bülent Korman Oksijen'deki yazısında şöyle diyor: "Sosyal medya yalnızca başkalarının hayatlarına bakmayı öğretmiyor. Kendi hayatımızın nasıl bir 'görüntü' olması gerektiğini de öğretiyor."
Yüzde yüz doğru...
İyi hissetmiyoruz artık...
Ama "iyi hissettiğimizi" gösteriyoruz.
Sonrası?
Gerçek mi bu?
Bu sefer de "ne olacak, gerekirse kötü hissettiğimizi gösteririz" diyorlar...
Onun da reytingi var.
Görüntüler, gösteriler...
Bakalım nereye kadar gidecek?
Normalde bu kulelerde her gün yaklaşık 50 bin çalışan varmış...
İddiaya göre, saldırılar o kadar erken gerçekleşti ki, henüz insanlar işlerine gelmemişti...
Fakat sabah 8.46 bu kulelerin iş düzeni için o kadar da erken sayılır mı?
İşe gelmeyenler, bir sıkıntı çıkacağına dair önceden uyarılanlar mı olmuştu?
Bu sorular hep soruldu...
Ama neye yarar!
Caddenin karşı tarafındaki WTC 7 diye bilinen bina...
Hiçbir saldırı olmamasına karşın bina yanıp çöktü. Bu binanın CIA'nın doküman merkezi olduğu söylenir hep...
Öyle bir yandı ki bina, ne varsa eridi.
Geriye sadece gizem kaldı...
Yaşayıp gidiyoruz ama bu gerçekten "bizim" hayatımız mı?
Bize verilen hayat neden ve nasıl "bizim" hayatımız olmaktan çıkıyor? Neden sürüklenip gidiyoruz? Neden inandığımız gibi yaşamakta zorlanıyoruz?
Şimdi şunu da yazayım: Keşke bu türden soruları sonbahar duygusuyla değil de, ilkbaharda (hayatımızın baharında ) sorsak...
Belki işler değişir...
***Modern ahmaklıkların bir çeşidi de ölüme öcü muamelesi yapmak...
Hayatı doyasıya yaşayıp sevmek için ölümü "korkunç bir yabancı" gibi tanımlamak...
Sonuç?
Endişeyle, korkuyla kavrulan tedirgin ruhlar...
Ölümün her canlı için mukadder olduğunu görmezden gelen, hele hele ondan korkup aklından savuşturmaya çalışan bir kültür, hayatla nasıl barışabilir?
Palavra!
***Bitmek bilmeyen bir tatmin arayışına mutluluk demeye başladık...
Yani...
Böyle giderse asla mutlu olamayacağız.
***
Bir "görüntü" olarak hayat!
Artık olan biten bu...
Bu kadar!
Değerli dostum Bülent Korman Oksijen'deki yazısında şöyle diyor: "Sosyal medya yalnızca başkalarının hayatlarına bakmayı öğretmiyor. Kendi hayatımızın nasıl bir 'görüntü' olması gerektiğini de öğretiyor."
Yüzde yüz doğru...
İyi hissetmiyoruz artık...
Ama "iyi hissettiğimizi" gösteriyoruz.
Sonrası?
Gerçek mi bu?
Bu sefer de "ne olacak, gerekirse kötü hissettiğimizi gösteririz" diyorlar...
Onun da reytingi var.
Görüntüler, gösteriler...
Bakalım nereye kadar gidecek?
***11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yanıp çökmesi üzerine ölenlerin sayısı üç bine yakın olarak tahmin ediliyor.
Normalde bu kulelerde her gün yaklaşık 50 bin çalışan varmış...
İddiaya göre, saldırılar o kadar erken gerçekleşti ki, henüz insanlar işlerine gelmemişti...
Fakat sabah 8.46 bu kulelerin iş düzeni için o kadar da erken sayılır mı?
İşe gelmeyenler, bir sıkıntı çıkacağına dair önceden uyarılanlar mı olmuştu?
Bu sorular hep soruldu...
Ama neye yarar!
***Dünya Ticaret Merkezi'nin üçüncü bir binası daha vardı...
Caddenin karşı tarafındaki WTC 7 diye bilinen bina...
Hiçbir saldırı olmamasına karşın bina yanıp çöktü. Bu binanın CIA'nın doküman merkezi olduğu söylenir hep...
Öyle bir yandı ki bina, ne varsa eridi.
Geriye sadece gizem kaldı...