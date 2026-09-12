Haftanın notları: Bu, bizim hayatımız mı?

köşemde, not defterlerimde, bilgisayarımın notlar bölümünde aynı soruyu farklı biçimde sormuşum...Bize verilen hayat neden ve nasıl "bizim" hayatımız olmaktan çıkıyor?Şimdi şunu da yazayım: Keşke bu türden soruları sonbahar duygusuyla değil de,(hayatımızın baharında ) sorsak...Belki işler değişir...

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Hayatı doyasıya yaşayıp sevmek için ölümü "" gibi tanımlamak...Ölümün her canlı için mukadder olduğunu görmezden gelen, hele hele ondan korkup aklından savuşturmaya çalışan bir kültür, hayatla nasıl barışabilir?Palavra!

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mutluluk demeye başladık...Yani...Böyle giderse asla mutlu olamayacağız.

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Birolarak hayat!Artık olan biten bu...Bu kadar!Değerli dostumOksijen'deki yazısında şöyle diyor: "Yüzde yüz doğru...İyi hissetmiyoruz artık...Sonrası?Gerçek mi bu?Bu sefer de "diyorlar...Onun da reytingi var.

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Dünya Ticaret Merkezi kulelerinin yanıp çökmesi üzerine ölenlerin sayısı üç bine yakın olarak tahmin ediliyor.Normalde bu kulelerde her gün yaklaşık 50 bin çalışan varmış...İddiaya göre, saldırılar o kadar erken gerçekleşti ki, henüz insanlar işlerine gelmemişti...İşe gelmeyenler, bir sıkıntı çıkacağına dair önceden uyarılanlar mı olmuştu?Bu sorular hep soruldu...Ama neye yarar!

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Dünya Ticaret Merkezi'nin üçüncü bir binası daha vardı...Hiçbir saldırı olmamasına karşın bina yanıp çöktü. Bu binanın CIA'nın doküman merkezi olduğu söylenir hep...