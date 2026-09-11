"Sonunda ne olduğunu biliyorsunuz... Herkes ölüyor.Ama şimdi...Sabahın köründe kalkmış, lüks bir kafetaryada kahvaltı etmeye mecbur kalmış herkes gibi somurtuyorlar.Bazıları arada bir dünyanın en güzel görüntüsünün fotoğrafını çekiyor.Dörtgen binaların arkası çepeçevre deniz.Martılar bile bu kadar yükseğe çıkmıyor.Windows on the World'ün müşterilerinin çoğu birbirini tanımıyor; kazara göz göze geldiklerinde gırtlaklarını temizleyip hemen gazetelerine gömülüyorlar.Eylül başında, sabahın bu saatinde herkesin keyfi kaçık; tatil bitti çünkü..."

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hemen öncesiniadlı romanında Frederic Beigbeder böyle tasvir eder...

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O gün doğan çocuklar 25 yaşında...Zaten olaya dair resmi anlatının da, komplo teorilerinin de gazı çoktan kaçtı...

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Yine de şunları alt alta yazalım...denen olay...veya "Büyük Durgunluk" denen olay...Ve 11 Mart 2020'de DSÖ tarafından ilan edilenAlın size 21. Yüzyıl için başlangıç tablosu...Bana sorarsanız, özeti şu..., daha da "sadeleştirilecek" ve hiçbir şeyi tam olarak bilmesine izin verilmeyecek...

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Hatırlamayanı, yaşı yetmeyeni...

Diyelim ki merak etti...

Oraya buraya baktı, 11 Eylül hakkında fikir edindi...

Hadi Dünya Ticaret Merkezi'nin 110 katlı iki kulesine çarpan uçakları anladık...

Ama acaba Pentagon'a çarpıp karargahın içine kadar giren (!) ve fiziki varlığını bir türlü göremediğimiz uçak neyin nesidir diye sorar mı?

Ya da herkes ve her şey yanıp eriyerek ölürken uçaklardan birindeki teröristin pasaportu kulelerin yanı başındaki caddede zarar görmemiş biçimde nasıl bulundu sorusunu ciddiye alır mı?

Bilemiyorum...

O günden sonra dünya öyle şeyler yaşadı ki...

Ve enformasyon kanalları öyle bir filtrelendi ki...

Artık "merak etmek" dediğimiz şey de magazine iliklendi; ötesi sararıp soldu.

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NOT DEFTERİ

Klinikten geldim ama hala bir türlü kendime gelemiyorum. İnsanlara hayat bahşedenlere yardımcı olacağım diye okumak istedim; tam tersine insan, insanın içinden nasıl kazınıp çıkartılır, onu öğretiyorlar. ( MİHAİL ŞİŞKİN / Mektupların Romanı )