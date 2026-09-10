Sanki buna mecbur bırakılmışlar!

Bir kafede oturuyorum...Birkaç genç adam giriyor içeri, bir masa seçip yerleşiyorlar. Aralarından biri kalkıp çok saygılı bir tavırla yanıma yaklaşıyor...Gözüm bir yerden,ısırıyor ama nereden?Buyur ediyorum; anlatıyor, gördüğüm dizide ilk kez rol alıyormuş..."Başladık işte!" diye mırıldanıyor; "İnşallah, hayırlı bir kariyerin olur" diye cevaplıyorum; "" diyor gönülden...Sonra konuşuyoruz; hayattan, insanlardan, gelecekten...Ona bakıp dinlerken içimden şöyle geçiriyorum; "Umarım böyle kalır."

***

İsim vermeme gerek yok!Çünkü bufarklı yerlerde ama hep aynı şekilde gerçekleşti...

***

deniyor ya, işin sanat sepet tarafı tartışılır, lakin konumuz orası değil...Malum, malum cenazenin ardından bu camianın (ki basbayağı bir cemaat gibiler) hali sosyal medyada dalga konusu oldu...Ağlanacak hal aslında ama o garip taziye cümlelerine gülmemek de imkansız...Eh, herkes fark etmiş elbette...Bu cemaat gayet iddialı biçimde suya, yağmura, ışığa inanıyor ama "" demekten, Allah'ın adını anmaktan itinayla kaçınıyor...

***

Diyeceksiniz ki...

İsteyen istediğini söyler...

Tamam, pekala!

Benim esas üzerinde durmak istediğim şu...

Yazıma girişte anlattığım halde mesleğe başlayan dizi oyuncuları ve sahne sanatçıları sonra nasıl oluyor da "Allah" adını anmaktan korkar hale geliyorlar?

Nasıl oluyor da bu halk çocukları sanki gizli bir tarikatın müritleriymiş gibi sürekli "ışık"tan söz eder oluyorlar?

Bazılarının istemeden bunu yaptığını fark ediyorum...

Gel de sorma şimdi?

Yoksa bir "düzen" mi var?

Kendilerini mecbur mu hissediyorlar?

Eğer öyleyse, niçin?

***



NOT DEFTERİ

Ben belki iyi anlatamıyorum. Düşman şehre girmiş ne çıkar? Davranır, kovarız; fakat bir de fenalığın bin çeşidi ruhlarımızı işgal etmiş. Faziletimiz işgal altında... (PEYAMİ SAFA / Biz İnsanlar)