Ekranlarda “gezinti” mümkün mü?

Ondandır ki, insan başka bir yere, başka bir semte, başka bir şehre, başka bir ülkeye giderken birdenbiredönüverir...

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Bu mahalleden ötekine, bu meydandan diğerine...Ayaklarınız gidiyor ve gözleriniz de eşlik ediyor sanırsınız...Ama eve döndüğünüz de fark edersiniz...Ruhunuz dolaşıp o kadarcık şeyden bile farklı tatlar kazanmış ve

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Bu tatlar ekranlardan bize ulaşacak diye bekliyoruz.Olmuyor, ekrandan gelen" oluyor; ki yanlış yere onu da bilgi sanıyoruz, oysa bilgiye açılan kapıdır enformasyon, bir tür "haber"dir, hepsi o kadar!Yani ola olaoluyoruz.Dolayısıyla doz artsın istiyoruz...Bir daha, bir daha, hep art arda...Ekranlar yoluyla hakikaten dolaşmak, gezmek, yolculuk yapmak mümkün mü?Sade insan deyip duruyorum ya...İşte ona çok yakında "" diyecekler, biliyorum.Gezmenin ekonomisi iyice daralacak, yüzeysel yer değiştirmeleredenilecek, onu da biliyorum...Fakatbüyülü bir illüzyondan, hatta bir tür hipnozdan öteye gidebilir mi?Temas nerede?

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Tam bu noktada aklıma'nın bizim Muhit Kitap'tan yayınlanan" adındaki pek değerli kitabı geliyor...Oradaki bir makalesinde şöyle diyor Kışlakçı: "Anlam zihinde değil, temasta başlar. İdrak beyinde değil, bedenin ritminde doğar. Hakikat dijital veride değil, varlığın bizzat kendisinde saklıdır."Bu sözlerin altına imzamı atarım...Halimizi de iyi tarif etmiş yazar: "

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Bunları akışa bırakılacak konular mı? Hayır!

Ama bizi akışa bırakacaklar bu gidişle, orası doğru...

Şimdi Ankebut Suresi'nin 20. ayetini hatırlatıp çekileyim, sonra yine konuşacağız.

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NOT DEFTERİ

Mücadele olmadan bir fetih mümkün değildir... Fetih olmadan bir kader oluşturmanın imkanı yoktur... (SUSANNA TAMARO / Büyük Bir Aşk Hikayesi)