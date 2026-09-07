Yaklaşan dünya savaşının ekonomisi

öncesinde(kolayından İngiltere dediğimiz ülke yani) egemendi dünyaya..savaş sırasında ve sonrasında" yaptı...Hatta bu köşede birkaç kez yazdım; hem Akdeniz'de, hem de Karadeniz'de ABD donanması Ankara direnişine aktif destek vermiştir.

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1913'te dünya para rezervlerinin sadece yüzde 13'ü ABD'nindi.Bu oran savaştan sonraki dönem ne oldu dersiniz?Yazayım...Ciddi kaynakları baz alırsak, 1923 sonunda bu oran yüzde 44'e çıktı...

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Yine depolitik, askeri, ekonomik ve kolonyal egemenlik açısından öndeydi...Sonra ne oldu?Para altına yönelik ilerleyişini terk edip dolara yönelmeye başladı...Unutmayın, bu işlerin temeli ekonomidir.Ve ABD için bir "" ihtiyacını ( kabul edilmiş fakat ciddi sıkıntıları olan tarihsel anlatıya göre ) Hitler'in saldırganlığı yerine getirdi.Sonuç?; SSCB ve müttefikleri içlerine kapandılar...

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Bunları niye anlatıyorum...Şu anda dünyada olup bitenleri anlamak için hatırlamamız gereken şeyler var çünkü...artan ittifakları, bölgesel çatışmaları, politik kararsızlıkları çok yazdım, biliyorsunuz...Amade bilmeliyiz

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Japon Merkez Bankası ne yapsa kurtaramazmış, falan...Bütün bunlar beni hiç şaşırtmadı.Japonlar ikinci dünya savaşı öncesi ciddi bir ekonomik sarsıntı yaşamış ve bu durum Tokyo'daki egemenleri tabir caizse

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Bir büyük savaş daha olacak mı?

Yoksa bu kez çok sayıda bölgesel çatışma yoluyla "büyük savaş atmosferi" mi tercih edilecek?

Gidişat öyle...

ABD neye direniyor?

İkinci dünya savaşıyla açılan "ABD çağı"nın kapanıp bu kez "Çin çağı"nın açılma ihtimali üzerinde durmaya değer bir konu...

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NOT DEFTERİ

Bu, tarihin öğrettiği derslerden biridir: eşya zamanla hafifler. Gelecek geçmişten daha iyi olmayabilir, ama daha hafif olacağı kesin. Geçmişin yükü, ağırlığı da bu yüzden... (GEOFF DYER / Yeniden Hatırlanan Savaş)