Haftanın notları: Ne çok nefret!

"Bırakın şık laciler, takım elbiseler falan bankacılara, borsacılara, parayla top gibi oynayanlara kalsın" dediler, on yıl kadar önce...dediler...Tuttu bu akım...Neymiş?Spor giyimmiş ve ter tutmazmış, rahatmış...Doğru!Ama birden öğrendik ki...Ter tutmayan tişörtler meğerse çok terletiyormuş!Şaka gibi...

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Gençlerle konuşuyorum ve her seferinde aynı şey dikkatimi çekiyor...(aslında arkadaşları olabilecek insanlardan, o yiyecekten, şu içecekten, o semtten, bu sokaktan, bir sürü şeyden)Sakın yanılgıya düşmeyin;Hatta sevmek isteyip engellenmek, hayal kırıklığına uğramak, arzusu hilafına dışarıda tutulmak ve güçlü biçimde korkmaktır nefret...

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Psikanaliz haklıdır:

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Sevmeye kalktığında hayal kırıklığına uğradığın ve can yakan bir dünyada nefret ederek ayakta kalacağını sanırsın...

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Toplumu, aileyi, akrabaları, çocukları; hepsini baştan ele almak zorundayız...Sevgisiz ve şiddet dolu bir ortama aile denir mi?Dünkü yazımdan sonra gelen mailler, mesajlar iç acıtıyor...

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Kıyı kasabalarında evleri denizin burnunun dibine kadar soktuk...Şimdi belediyeler birden denizin kabardığı zamanlarda nasıl tehlikeli olduğunu gördüler.Şimdi kumsalın denizle birleştiği yere beton dökmek kabul edilemez.

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Cep telefonlarımızın hafızası bizim hafızamıza çok benziyor.

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Bir şarkı var.AdıBir YZ ürünü sanırım ama sözleri insanı sarsıyor;Ama yarın belki yok!