Kendi kendimize bakabiliyor muyuz?

TV muhabiri parkta yakaladığı yaşlılara soruyor:Gözlerinden nasıl bulutlar geçiyor, kelimelerle anlatmak imkânsız...Durumdan haberdarlar, içlerinden biri "Arkadaşım kaydoldu huzurevine, üç yıldır bekliyor" diyor.Bir diğeri buruk bir gülümsemeyle mırıldanıyor:Muhabir,diye soracak oluyor...Hepsi aynı cevabı veriyor:Bu cümle bütün parıltılı toplum güzellemelerini, akademik teorileri, sosyal medya lafazanlıklarını silindir gibi ezip havaya karışıyor...

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Sokaktaki gerçek ilearasında muazzam bir mesafe var artık...Türkiye gitgide yaşlı bir toplum oluyor amayapıyoruz.Oysa gözlerini TV muhabirinden kaçırarak "Ben kendi kendime bakarım" diyen adam gayet net bir gerçekliği ve toplumun hızla değişen yüzünü anlatıyor.Eskiden sadece pek müreffeh kesimlerde görülen (arada sırada gidilip hatırı sorulan)şimdi bütün kesimler için kaçınılmaz bir tercihe dönüşmek üzere...

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Dümdüz söyleyeceğim...Para konusu var ya...Aile ilişkilerimizdeki bütün sökük yerlerini birer birer patlatıyor...Para varsa, bağlılık gösterişiyle durum ilk kriz anına kadar idare ediliyor...Aile,den başka her şeye benzemeye başlıyor.çekip giden babalar; boynu bir kez bükülmüş ve bir daha düzelmemiş anneler, bütün aileyle kavgalı yengeler,, vd.Sıfır huzur!Sıfır şefkat!

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Sokaktaki şiddet bizi şaşırtıyor ya...

Evlerdeki bencilliği, aile üyelerinin gizli fakat korkunç yalnızlığını ve şiddeti görsek, işin en azından bir yanını anlamaya başlayacağız...



NOT DEFTERİ

Başkalarıyla birlikte üşümek, başkalarının zamanı geldiğinde sizinle birlikte üşümek isteyeceği anlamına gelmez. (ÖMER. F.OYAL / Önceki Çağın Akşamüstü)