Salı sabahıortalık karıştı...Derken...Uçağın içinde CIA Başkanı John Rattcliffe'nin bulunduğu anlaşıldı ve heyecan daha da arttı...Neler oluyordu?CIA şefinin Moskova'da ne işi vardı?

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Bu soruya tatmin edici bir cevap şu satırları yazdığım ana kadar çıkmadı.Verilecek resmi cevaplar da kafalardaki soruları gidermeyecek zaten...Söylenene göreyapılıyormuş...Öyle olsun!Üstelik aynı saatlerdede Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüşüyordu...

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Bu hiçbir şey...

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Aklıma İkinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde olup bitenler geldi...Hitler'in çılgın savaşı Sovyetler Birliği'yleydi değil mi?Bazı tarihçiler gibi şöyle de söyleyebiliriz:Batı Nazi Almanya'sını Sovyetler'in üzerine sürüp uzun bir savaşın ardından tükenmesine yol açmıştı.Peki savaşın hemen öncesinde istihbarat örgütleri ne yapıyordu?Biliyor musunuz?Görünürdeki sert düşmanlık hem askeri teknoloji hem de istihbarat alışverişini engellememişti.

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Şimdi desem ki...Hitler Polonya'nın güneyini silip süpürdükten ve Sovyetler de kuzeyde toprak aldıktan sonra Gestapo ve NKVD bir araya gelerek "alışverişinde bulunmuştu...İnanmayacaksınız ama gerçek...

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Bu arada Trump da Kanada'ya savaş ilan etti.

Bir dakika!

Ticaret savaşından söz ediyorum ama bildiğimiz savaş kadar yıkıcı olabilecek kararlar dizisini içeriyor.

Liberal medya yine "Trump delirdi" çığlıkları atmaya başladı.

Oysa dünya delirmek üzere...

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NOT DEFTERİ

Zaman daha bahşedilmeden tükenmekte. Uçurumdan kaçmak için yokuş yukarı koşuyoruz. Yüklü bedeller ödediğimiz kişisel isyanlarımız, küçük boykotlarımız, doğaçlama veya sahte kaçışlar, yavaşlama vahaları pek işe yaramıyor. (DONATELLA DI CESARE / Egemen Virüs-Kapitalizm Nefessiz Bırakır)