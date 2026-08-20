Tatil dönüşleri ne anlatıyor?

Tatil dönüşü yolundaOrtalık ana baba günü...Saçma sapan bir durum ama herkes çok ciddi...Sanırsınız, benzin bitmiş. Hayır, hiç sorun yok!Sanırsınız, istasyonun marketinde cips kalmamış...Yakıt dolunca kontağa basıyorum, cam açık, pompacı beni görüyor;diyor;Neden, diye soruyorum.diyor.

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Farkındasınız, değil mi?Onlarca yıldıryı uyduruk hazların denizinde yüzmek, durmadan tüketmek, keyiften keyife koşmak diye pazarladılar...Biz de kapıldık gittik!Ve artık yüzleşme zamanı geldi.Çoluk çocuk basit bir yaz tatili geçirip mutlu olmak nasıl bir şeydi yahu?Hatırlamaya çalışıyoruz ama olmuyor.

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Yorgunluk...arabanın arkasında üzgün...Niye eve dönmek zorundayız, diye sorup duruyorlar içlerinden; çünkü geçen günlerin en saf hâliyle tadını onlar çıkardılar. Gülüp oynadılar, kordon boyunda koşturdular...Onlar yan koltukta suskun; içlerinde çocuklarla aynı soruları taşıyorlar ama bir yandan da bir tür "boşluk" ve eksiklik duygusuyla cebelleşiyorlar...anında bambaşka bir mod'a geçtiler bile..."Ne çok hesap ödedik? Her şey niye bu kadar pahalı? Kredi kartları şişiyor, üzerine bir de HGS'ler binecek, al sana tatil" deyip duran bir ses var içlerinde...

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Hem tatil bölgelerinde hem de tatil dönüşlerinde gözüme çarpıp zihnimi zorlayan başka sosyal semptomlar da var.

Bir...

Orta sınıfların eriyişinin yol açtığı sinirlilik hâli...

İki...

Garip bir "Benden sonra tufan" anlayışının muazzam bir bencillik olarak insanımızın ruhuna sinmeye başlaması...

Bunları da konuşalım önümüzdeki günlerde...

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NOT DEFTERİ

Dünyanın acil tedaviye ihtiyacı var. Bu tedavi yalnızca ekonomik, siyasi veya teknolojik değildir. Hastalık yalnızca kurumlarda değil, insanın iç dünyasında... (TURANKIŞLAKÇI / Ruhunu Arayan İnsan)