Haftanın Notları: Kemerleri bağlayın!
Giriş Tarihi:
Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar...
Bunun hesabını yapan pek çok odak var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hesapların tamamını bozuyor.
Türkiye, Ortadoğu'da barış adası kalmakta kararlı...
Savaş için değil, barış için silahlanıyoruz...
Uluslararası ilişkilerde en olumlu özelliğimiz ve ısrarımız bu...
Peki ortaya yeni ittihatçılar çıkarsa, ne olur?
Tarihten ders çıkartacaksak hani...
Bakıp düşünmek gerek...
Öyle 50, 60 yıl öncesi bize hiçbir şey anlatmaz...
100-150 yıl öncesine dönmek, çağ dönümlerine bakmak gerekiyor.
Bizim yaşayıp göreceğimiz büyük "çağ dönümü"ne de az kaldı...
1930'lara yani...
Kemerlerinizi bağlayın!
Her akşam başka bir kanaldalar hani...
Dikkatle dinlerseniz, demodelikleri ve cehaletleri karşısında içinize baygınlık gelebilir.
Geçen gün yapay zekâdan bahsediyorlardı...
Dinleyeyim dedim, ne işiteyim!
Meğer bu koskoca adamlar "yapay zekâ devrimi" deyince sadece ChatGPT veya Grok gibi şeyleri anlıyorlarmış...
İçlerinden biri şişinerek "Ben sormuyorum onlara bir şey" diyor ve bunun üzerine tonla laf ediliyor...
Vah vah!
Neyse ki, tek bir genç bile izlemiyor bu arkadaşları...
Bazıları uçak koltuklarının bile nasıl iki saat içinde çöplüğe çevrildiğini anlatıyordu ki, dehşete düştüm.
Hele havaalanı bekleme koltuklarının hâli!
"Defalarca rastladım" diyerek anlatıyor bir okurum; "üçlü koltuğun ortasındaki koltuk çöplük gibi kullanılıyor. Buruş buruş katlanılıp bırakılmış peçeteler... Bir metre ileride çöp kovası var, niye oraya bırakılmıyor, anlamak imkânsız."
Üzerinde durmaya değer buluyorum...
Her dönemin bir psikopatolojik rejimi var.
Şu an dünyada hâkim olan psikopatolojik rejim şöyle: Depresyon, panik, psikoz...
Bir de bu rejime radikal biçimde muhalif olanlardan söz edebiliriz: Otistikler. Sayıları artıyor, spektrum genişliyor.
Seküler umut bu bakımdan çok kaygan bir zemindir.
Bunun hesabını yapan pek çok odak var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hesapların tamamını bozuyor.
Türkiye, Ortadoğu'da barış adası kalmakta kararlı...
Savaş için değil, barış için silahlanıyoruz...
Uluslararası ilişkilerde en olumlu özelliğimiz ve ısrarımız bu...
Peki ortaya yeni ittihatçılar çıkarsa, ne olur?
Tarihten ders çıkartacaksak hani...
Bakıp düşünmek gerek...
***Bugünü anlamak için geçmişe bakalım deyip duranlar bir noktada yanılıyorlar...
Öyle 50, 60 yıl öncesi bize hiçbir şey anlatmaz...
100-150 yıl öncesine dönmek, çağ dönümlerine bakmak gerekiyor.
Bizim yaşayıp göreceğimiz büyük "çağ dönümü"ne de az kaldı...
1930'lara yani...
Kemerlerinizi bağlayın!
***
TV kanallarının kadrolu yorumcuları var ya...
Her akşam başka bir kanaldalar hani...
Dikkatle dinlerseniz, demodelikleri ve cehaletleri karşısında içinize baygınlık gelebilir.
Geçen gün yapay zekâdan bahsediyorlardı...
Dinleyeyim dedim, ne işiteyim!
Meğer bu koskoca adamlar "yapay zekâ devrimi" deyince sadece ChatGPT veya Grok gibi şeyleri anlıyorlarmış...
İçlerinden biri şişinerek "Ben sormuyorum onlara bir şey" diyor ve bunun üzerine tonla laf ediliyor...
Vah vah!
Neyse ki, tek bir genç bile izlemiyor bu arkadaşları...
***Her yeri çöplük kılan "benden sonra tufan" anlayışımız üzerine okurlardan çok mail aldım...
Bazıları uçak koltuklarının bile nasıl iki saat içinde çöplüğe çevrildiğini anlatıyordu ki, dehşete düştüm.
Hele havaalanı bekleme koltuklarının hâli!
"Defalarca rastladım" diyerek anlatıyor bir okurum; "üçlü koltuğun ortasındaki koltuk çöplük gibi kullanılıyor. Buruş buruş katlanılıp bırakılmış peçeteler... Bir metre ileride çöp kovası var, niye oraya bırakılmıyor, anlamak imkânsız."
***Geçen gün Franco Berardi'nin tespitini "not defteri" kutucuğuma koymuştum...
Üzerinde durmaya değer buluyorum...
Her dönemin bir psikopatolojik rejimi var.
Şu an dünyada hâkim olan psikopatolojik rejim şöyle: Depresyon, panik, psikoz...
Bir de bu rejime radikal biçimde muhalif olanlardan söz edebiliriz: Otistikler. Sayıları artıyor, spektrum genişliyor.
***Hezeyan hâline gelen umuttan sakının!
Seküler umut bu bakımdan çok kaygan bir zemindir.