Haftanın Notları: Kemerleri bağlayın!

Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar...Bunun hesabını yapan pek çok odak var amabu hesapların tamamını bozuyor.Türkiye,kalmakta kararlı...Savaş için değil, barış için silahlanıyoruz...Uluslararası ilişkilerde en olumlu özelliğimiz ve ısrarımız bu...Tarihten ders çıkartacaksak hani...Bakıp düşünmek gerek...

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Öyle 50, 60 yıl öncesi bize hiçbir şey anlatmaz..., çağ dönümlerine bakmak gerekiyor.Bizim yaşayıp göreceğimiz büyükne de az kaldı...1930'lara yani...

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TV kanallarının kadrolu yorumcuları var ya...Her akşam başka bir kanaldalar hani...Geçen gün yapay zekâdan bahsediyorlardı...Dinleyeyim dedim, ne işiteyim!İçlerinden biri şişinerek "Ben sormuyorum onlara bir şey" diyor ve bunun üzerine tonla laf ediliyor...Vah vah!Neyse ki, tek bir genç bile izlemiyor bu arkadaşları...

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Her yeri çöplük kılananlayışımız üzerine okurlardan çok mail aldım...Bazıları uçak koltuklarının bile nasıl iki saat içinde çöplüğe çevrildiğini anlatıyordu ki, dehşete düştüm."Defalarca rastladım" diyerek anlatıyor bir okurum; "Bir metre ileride çöp kovası var, niye oraya bırakılmıyor, anlamak imkânsız."

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Geçen gün'nin tespitini "not defteri" kutucuğuma koymuştum...Üzerinde durmaya değer buluyorum...Şu an dünyada hâkim olan psikopatolojik rejim şöyle:Bir de bu rejime radikal biçimde muhalif olanlardan söz edebiliriz:Sayıları artıyor, spektrum genişliyor.

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Hezeyan hâline gelen umuttan sakının!