Her şeyin başı sağlık endüstrisi!..
Giriş Tarihi:
Dünyanın enerji sorunu nereye gidiyor, diye bir laf atıyorsun ortaya...
Ortalık tv kanallarının tartışma programlarına dönüyor...
Çevre kirliliği diyorsun...
Herkesin kafası tonla ezberle dolu; lafın sonu gelmiyor...
Enflasyon düşer mi, diye sorsan...
Herkesin bir fikri, anıları, acıları var; sustur susturabilirsen...
Ama "sağlık endüstrisi ve insanın bu endüstri karşısındaki acınası çaresizliği" de...
Çıt çıkmıyor.
İlle de uzmanlar konuşacakmış...
Akışa bırakıyorlarmış, bütçe ayırıyorlarmış...
Oysa sağlık bu...
Senin sağlığın!
İlaç üret, MR çek...
Ne rahatsın!
Sade insanın boynu senin karşında kıldan ince...
Sağlık endüstrisi aldı başını gidiyor.
Toplumları ve insanları hamur gibi yoğuruyor.
Ve işin garibi, bu tablo normal karşılanıyor...
Dünya genelinde sağlığa ayrılan kaynakların boyutu toplam ekonomik üretimin yüzde 10'unu geçti, katlanarak büyüyor.
Dünyayı geçtim, bize bakalım...
Ekonomimizde enerji ithalatının parasal payı hep büyük sorun olmuştur. Şimdi resmi rakamlara göre sağlık harcamalarının toplamı enerji ithalatının maliyetini geçmek üzere..
Hiç şüpheniz olmasın...
Pek yakında...
Hem kişisel olarak..
Hem ülke ekonomisi adına...
Hem de toplumsal mesele zemininde...
Hiç durmadan ve belki yalnızca sağlıktan konuşacağız...
Ne oluyor sonuçta?
Bir korku imparatorluğu kuruluyor...
Biz korktukça adamlar hem güç üretiyor hem de kar...
Nasıl mı?
Peter Koenig bu korku pazarlamasını şöyle sınıflandırıyor...
Bir...
Hastalık korkusu... Hastalıkların da sürekli yenisi çıkıyor.
İki...
Tabii bir şey olmaktan çıkartılan ve tıbbın eline bırakılan ölüm korkusu...
Üç...
Kıtlık korkusu... Nasıl mı? Ya hastaneler, hekimler, ilaçlar yetersiz kalırsa, ya bütçemiz "iyileşmek" için yetmezse?
Bu konuyu uzmanlara (!) bırakamayız...
Ortalık tv kanallarının tartışma programlarına dönüyor...
Çevre kirliliği diyorsun...
Herkesin kafası tonla ezberle dolu; lafın sonu gelmiyor...
Enflasyon düşer mi, diye sorsan...
Herkesin bir fikri, anıları, acıları var; sustur susturabilirsen...
Ama "sağlık endüstrisi ve insanın bu endüstri karşısındaki acınası çaresizliği" de...
Çıt çıkmıyor.
İlle de uzmanlar konuşacakmış...
Akışa bırakıyorlarmış, bütçe ayırıyorlarmış...
Oysa sağlık bu...
Senin sağlığın!
***Sağlık endüstrisinde patron ol, yatırımcı ol, oturaklı bir hekim ol...
İlaç üret, MR çek...
Ne rahatsın!
Sade insanın boynu senin karşında kıldan ince...
***
Olay şu...
Sağlık endüstrisi aldı başını gidiyor.
Toplumları ve insanları hamur gibi yoğuruyor.
Ve işin garibi, bu tablo normal karşılanıyor...
Dünya genelinde sağlığa ayrılan kaynakların boyutu toplam ekonomik üretimin yüzde 10'unu geçti, katlanarak büyüyor.
Dünyayı geçtim, bize bakalım...
Ekonomimizde enerji ithalatının parasal payı hep büyük sorun olmuştur. Şimdi resmi rakamlara göre sağlık harcamalarının toplamı enerji ithalatının maliyetini geçmek üzere..
Hiç şüpheniz olmasın...
Pek yakında...
Hem kişisel olarak..
Hem ülke ekonomisi adına...
Hem de toplumsal mesele zemininde...
Hiç durmadan ve belki yalnızca sağlıktan konuşacağız...
***Dünya sağlık endüstrisi ( tıp demedim, dikkat edin, o da bir tür sektörel aparat artık ) bizi hamur gibi yoğuruyor diyorum ya...
Ne oluyor sonuçta?
Bir korku imparatorluğu kuruluyor...
Biz korktukça adamlar hem güç üretiyor hem de kar...
Nasıl mı?
Peter Koenig bu korku pazarlamasını şöyle sınıflandırıyor...
Bir...
Hastalık korkusu... Hastalıkların da sürekli yenisi çıkıyor.
İki...
Tabii bir şey olmaktan çıkartılan ve tıbbın eline bırakılan ölüm korkusu...
Üç...
Kıtlık korkusu... Nasıl mı? Ya hastaneler, hekimler, ilaçlar yetersiz kalırsa, ya bütçemiz "iyileşmek" için yetmezse?
***
Bu konuyu uzmanlara (!) bırakamayız...
En derin biçimde politik meseledir, üzerine çok konuşmalıyız.
Ve insan gibi insan olmanın yolu sağlığı endüstriyel çıkarların zincirinden kurtarmaktan geçiyor.
***
NOT DEFTERİ
Karşılıklı sezgi zamanla yoğunlaşır ve zamanın çürütücü tehdidine karşı, tutkulu bir aşktan daha dayanıklıdır. ( WILHELM SCHMID / Arkadaşlıktaki Saadete Dair )