Her şeyin başı sağlık endüstrisi!..

, diye bir laf atıyorsun ortaya...Ortalık tv kanallarının tartışma programlarına dönüyor...diyorsun...Herkesin kafası tonla ezberle dolu; lafın sonu gelmiyor...diye sorsan...Herkesin bir fikri, anıları, acıları var; sustur susturabilirsen...Ama "de...Çıt çıkmıyor.İlle de uzmanlar konuşacakmış...Akışa bırakıyorlarmış, bütçe ayırıyorlarmış...

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Sağlık endüstrisinde patron ol, yatırımcı ol, oturaklı bir hekim ol...İlaç üret, MR çek...Ne rahatsın!

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Olay şu...Ve işin garibi, bu tablo normal karşılanıyor...Dünya genelinde sağlığa ayrılan kaynakların boyutu toplam ekonomik üretimin yüzde 10'unu geçti, katlanarak büyüyor.Dünyayı geçtim, bize bakalım...Ekonomimizde enerji ithalatının parasal payı hep büyük sorun olmuştur. Şimdi resmi rakamlara göreHiç şüpheniz olmasın...Pek yakında...Hem kişisel olarak..Hem ülke ekonomisi adına...Hem de toplumsal mesele zemininde...Hiç durmadan ve belki yalnızca sağlıktan konuşacağız...

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( tıp demedim, dikkat edin, o da bir tür sektörel aparat artık ) bizi hamur gibi yoğuruyor diyorum ya...Ne oluyor sonuçta?Biz korktukça adamlar hem güç üretiyor hem de kar...Nasıl mı?Peter Koenig bu korku pazarlamasını şöyle sınıflandırıyor...Bir...Hastalıkların da sürekli yenisi çıkıyor.İki...Tabii bir şey olmaktan çıkartılan ve tıbbın eline bırakılanÜç...Nasıl mı? Ya hastaneler, hekimler, ilaçlar yetersiz kalırsa, ya bütçemiz "iyileşmek" için yetmezse?

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Bu konuyu uzmanlara (!) bırakamayız...

En derin biçimde politik meseledir, üzerine çok konuşmalıyız.

Ve insan gibi insan olmanın yolu sağlığı endüstriyel çıkarların zincirinden kurtarmaktan geçiyor.

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NOT DEFTERİ

Karşılıklı sezgi zamanla yoğunlaşır ve zamanın çürütücü tehdidine karşı, tutkulu bir aşktan daha dayanıklıdır. ( WILHELM SCHMID / Arkadaşlıktaki Saadete Dair )