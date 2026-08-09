Akşama makarna yapmalı

Makarna sevinçtir...Gürültülü bir kahkaha değil belki ama neşeli bir iç çekiş...Tatlı ve çocukça bir koşuşturmaca hatta...Gönül yaralarına ve tedirgin düşüncelerin ağırlığına birebirdir...

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Şimdiya...Yemek yerine okumak idare eder mi?Sabah kahvesini alıp balkona çıkıyorum.Yabani semizotlarının büyüdüğü saksının yanı başına oturuyorum.Elimde'nin Sahi Kitap'tansi...Bir tür makarna tarihi, meraklısı bayılır.Oradan öğreniyorum ki, ta 11. yüzyıl İtalya'sında bile vardenilen yemek...Aslına bakarsanız, basbayağı bugününsi...Sonra nasıl oluyorsa, Sicilyalılarvuruyorlar kendilerini...Tam anlamıylaise nispeten yeni bir tür...19. yüzyılda tam olarak şekilleniyor...

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Benim minik ballarım da spagettiye bayılırlar ama onları(küçük boru/kalem şekilli makarna) sevmeye alıştırdım...Onlar istiyorlar: "Dayı sana gelip makarna yapalım mı?"Sonrası mı?Ben haşlıyorum, onlar sosunu hazırlıyorlar...SonraHenüz makarnaları balıklı ve limonlu tabaklarımıza koyup masaya oturmadan kendimizi doymuş hissediyoruz...Bu patırtının güzelliğini tarif etmeye kalksam zorlanırım...

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Edilir.Makarna bunu hak eder, bu bir.Bir süre hep böyle şeyler yazacağım haberiniz olsun...

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Makarna deyince aklıma hep ağırhatırlarım...Bakınca güçlüymüş gibi görünen kollarım kurşun kalem tutarken bile yoruluyordu.Dünyada ne oluyormuş, memlekette havalar nasılmış, hepsi bir bir zihnimden çekip gitmişti.Öyle derin bir halsizlikti...Yemekler mi? Tatsız tuzsuz lapalar...Sarılığa özgü depresyonu makarnanın görüntüsü ve kokusuyla yenmiştim...

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Neyse bugün diyetime ara vereyim...ne zararı olacak?