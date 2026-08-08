Haftanın Notları: Yakalamaya çalıştığın an var ya...

falan dediler ya hep...Başlangıçta iyiydi...Geçmişin ve geleceğin ancakdeki duruşumuz ve bakışımızla anlam kazanacağını anlamış gibiydik...Zamanın uçucu yanını fark etmiş, değerini bilmeye çalışmıştık...Fakat bu meseleyigaliba...18-35 yaş arası herkestetavrı hâkim...Şimdi parklarda, sahillerde, meydanlarda biriken çöplere bakıp şaşıyoruz ya...O da bu yaygın tavrın sonucu sanırım...deyip gidiyorlar...

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Neyse çerçöp olayını bir kenara bırakıp esasa bakalım...Tek başına yaşıyormuş gibi davranmaya ve sosyal sorumluluklarımıza aldırmamaya "anın tadını çıkarmak" dedik.Sonuç?hâlâ hayatın akışı içinde savrulup gidiyor veiçinde ne yaşadığımızı da fark etmiyoruz.

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Hem biliyorsunuz, değil mi?

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Aslındaçok başka bir şey.Batı "an"la Doğu'da karşılaşmıştır. (Şarkiyatçılar sağolsun!)Batı bunu görüp aldı, ezdi büzdü,kattı...Sonuç?Olayhâline dönüştü...Vah ki, ne vah!

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Bir ara İslam'ın (vahyin)sine daha yakından baksak mı?Belki tam orada hem zihnimizin hem de kalbimizin kapıları açılacak...

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Bir de şu var...Yani an falan hikâye...İstediğimizlar.Geleceğe kalmasını istediğimiz anılar...Hayat popüler ideolojilerle işte böyle dalgasını geçer!

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Bak şimdi!2009 yazından bir not düşmüşüm not defterime:

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Sabah erkenden kalktım, balkondaki domates fidelerimi kokladım.Bayağı büyüdüler, yapraklandılar.Meyve verecekler mi, emin değilim amayetiyor. Bayılıyorum o keskin kokuya...