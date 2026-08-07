Yeni, yeni midir?

Dünya da değişti...Geçen yüzyılın parıltılı temaları ve pazarlama taktiklerini kimse yemiyor artık...Ergenlere bakın, anlayın!İçinde(işlevsel bir fayda veya değer) var mı,var mı,mu, yoksamı, ona bakıyorlar ve çok da haklılar...

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Elbette bunlara itiraz etmek imkânsız.Lakin dikkatle bakın...Göreceksiniz ki...Hele politikadaki "yenilik" etiketleri, hiç kandırmıyor.

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Şimdi bırakalım dünyayı...Kendimize bakalım...En derin dayanak noktalarımızdanmeselesine yaklaşalım...Atasözlerimiz, deyimlerimiz ortada...Dostun bile yenisinden kuşkulanırız biz;demişiz ki, aslında dostun eskisi dosttur demenin başka bir ifadesi...demişiz, yeniliklerin çoğu kez gereksiz ve yadırgatıcı olduğunu anlatmak istemişiz.En fenası fakat çarpıcısı da şudur:

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Eh, bu durumda bizim siyaset tarihimizdepartilerin halkta hiç karşılık bulamayışına şaşırmanın ne âlemi var?Ta Ekrem Alican'ın "Yeni Türkiye Partisi"nden beri böyledir bu...Cem Boyner'in "Yeni Demokrasi Hareketi", Hasan Celal Güzel'in "Yeniden Doğuş Partisi" ve diğerlerini hatırlayın...Hepsinin sonu hüsran olmuştur.yi kuranlara da şunu söylemek isterim:Türkiye'yi tanımaya yanaşmayan

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Bazı şapşallar Avrupa ülkelerinde "yeni" kavramının hâlâ siyasi cazibesi olduğunu iddia ediyorlar...

Gülüp geçiyorum.

Artık oralarda da yeni kavramı değil, yenilendiği iddia edilen şey çekici...

Demokrasi iddiası yeniyse oy veriyorlar; emekçilerden yana siyaset iddiası inandırıcıysa onu yeni buluyorlar.

Gel de bunu bizim "yenilikçi"lere anlat!

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NOT DEFTERİ

Yaşamı her ne pahasına olursa olsun uzatmaya yönelik tıbbi çabanın ölümü bir yenilgiye dönüştürmekle sonuçlandığının farkında mısınız? (FRANCO-BIFO-BERARDI / Üçüncü Bilinçdışı)