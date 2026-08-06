Çerçöp değil, basbayağı adap meselesi!

İnsanların gece hava almaya çıktığı, sabah koşu yaptığı park baştan aşağı çöp...Açık hava çay bahçesi mi?Apartmanın önü...Çöp...Site kapısının önü...Çöp...Rüzgâr esti mi fark ediliyor, deniz de çöple kaplı...

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Akıl alır gibi değil...Daha önceki yıllara hiç benzemiyor...Bu sefer olay gemi azıya almış vaziyette...Şezlongda güneşlenen adam elindeki peçeteleri gözü önünde duran çöp kovasına değil, yanı başına bırakıyor,Ağaçlıklı piknik alanlarına çıkınca "Oh, şükür ne güzel hava aldık" diye sevinenler oradan ayrılırkenhiç umursamıyorlar...Otoyolda HGS gişesinde duraklıyorum...Ve gördüklerime inanamıyorum...Gişelerin etrafı aylardır süpürülmemiş gibi...

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İnsan yalnızlık çeker...Amadiye bir şey yoktur...Seni bir odaya deli diye kapatsalar bile, gelip bakanların vardır.Başkalarıyla birlikte yaşadığımızı unuttuk mu?Muhit dergisinde "Edep ve Sükûnet" başlıklı yazısındaşunu vurgulamakta yerden göğe haklı:

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Peki ne oldu bize?insan ilişkileri bütün değerlerini gözümüzde kaybedince geriyekalır mı?Ne birbirimizden ne de kendi iç sesimizin söylediklerinden utanıyoruz artık...

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Eskiden çöpçüye çıkardığımız yükten bile utanırdık...

Şimdi "Çöpçü toplasın bana ne!" tavrının zirvesine ulaştık...

Sonuç?

Artık temizlik işçileri de çok takılmıyor...

Çöp bidonunu kamyona boşaltırken yerlere dökülenler varsa, pek takılmadan devam ediyorlar...

"Böyle topluma, bu kadar temizlik" mi diyorlar, artık bilemiyorum.

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NOT DEFTERİ

Her insan bir diğerinin emaneti. Kimse kimsenin sahibi değil... Bazen kısa vadeli, bazen bir imtihan süreli, bazen bir ömürlük, bazen ahretlik... Hayat bize bir insanı emanet ettiğinde ona nasıl davrandık? (ZEYNEP MERDAN / Kalbin Emniyeti- Muhit, Ağustos 2026)