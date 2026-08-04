Akdeniz’e huzur gelir mi?

Unuttuk, biliyorum ama...Akdeniznın, yani sömürgeciliğin zeminidir.Yeni bir dünya için eskisini (Akdeniz) ıskartaya çıkarmak ve bölgeyi baştan kurgulamak gerekiyor...Olur mu?Olur.Açın bakın!

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Trump'ın (ve ABD'nin) bu bakımdan çok ciddi iki baş ağrısı var...İsrail'i göz ardı ederek, İsrail'in çıkarlarını dikkate almadan...Ve aslındaİki...Küreselciler ile Trump'ı yaklaştıran yer işte burası:(Aktüel politikanın dar çerçevesi açısından şöyle de formüle edebiliriz: Netanyahu, Vance'ın canını sıkıyor. İsrail ordusu, ABD ordusunun komutanlarını kızdırıyor...)

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Vakit geldi...Bizde pek konuşulmayan konular bunlar ama aklımızın bir kenarında bulunmalı...yeniden dünyanın tartışmasız büyüğü olmak istiyor.Bir türprojesi gibi düşünün...Toplumlar, ülkeler, coğrafyalar Roma'ya bağlılıkları çerçevesinde amahür kalacak...

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ABD'yle bağları zayıf, Çin'le ekonomik ilişkileri güçlübaşka bir projeyle yürümek istiyor ama kendi içindeki çelişkileri aşamıyor.Ciddiyim...Kralın orada olması boşuna değildi...Trump ve Infantino'nun yüzleri düştü ama bir intikam planı yaptıklarına emin olabilirsiniz...oyuncularının İspanya kupayı kaldırırken futbol geleneklerine aykırı olarakde manidardı...Sonuç?

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Yerim kalmadı ama...

Biraz daha tepeden ve birkaç yıl sonrasını düşünerek dünyaya, en çok da Akdeniz'in jeostratejik geleceğine bakmayı sürdüreceğim...

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NOT DEFTERİ

Yaşayanlar ölülerin gözlerini kapatır, ölüler yaşayanların gözlerini açar. (G. GOSPODINOV / Bahçıvan ve Ölüm)