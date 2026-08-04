Akdeniz’e huzur gelir mi?
Giriş Tarihi:
Unuttuk, biliyorum ama...
Akdeniz "eski uygar dünya"nın, yani sömürgeciliğin zeminidir.
Yeni bir dünya için eskisini (Akdeniz) ıskartaya çıkarmak ve bölgeyi baştan kurgulamak gerekiyor...
Olur mu?
Olur.
Açın bakın!
Dünya tarihi ne değişimlere tanık oldu bu Akdeniz çeperinde...
Yeni sömürgeciler, eski sömürgecileri yenecekler mi?
Soru budur.
Bir...
İsrail'i göz ardı ederek, İsrail'in çıkarlarını dikkate almadan...
Ve aslında İsrail'siz hiçbir şey yapamaz.
İki...
Ancak artık İsrail'le de istediklerini yapamadığının farkında...
Küreselciler ile Trump'ı yaklaştıran yer işte burası: Küçük İsrail, Büyük İsrail'e sıkıntı vermeye başladı.
(Aktüel politikanın dar çerçevesi açısından şöyle de formüle edebiliriz: Netanyahu, Vance'ın canını sıkıyor. İsrail ordusu, ABD ordusunun komutanlarını kızdırıyor...)
Global elitlerin 2030-33 projeleri ortaya dökülmeye başladı...
Bizde pek konuşulmayan konular bunlar ama aklımızın bir kenarında bulunmalı...
ABD yeniden dünyanın tartışmasız büyüğü olmak istiyor.
Bir tür "yeni Roma" projesi gibi düşünün...
Toplumlar, ülkeler, coğrafyalar Roma'ya bağlılıkları çerçevesinde ama global bir Roma ordusunun güvenlik alanı içinde hür kalacak...
Dünya Kupası'nda İspanya'nın zaferi Avrupa'nın (ve bin yılık hanedanlarının) son stratejik zaferi olabilir.
Ciddiyim...
Kralın orada olması boşuna değildi...
Trump ve Infantino'nun yüzleri düştü ama bir intikam planı yaptıklarına emin olabilirsiniz...
Ve giderek "Yahudileşen" Arjantin'in oyuncularının İspanya kupayı kaldırırken futbol geleneklerine aykırı olarak sırtlarını dönmeleri de manidardı...
Sonuç?
Bu ortamda Akdeniz'de huzur olur mu? Olamaz.
Yerim kalmadı ama...
Akdeniz "eski uygar dünya"nın, yani sömürgeciliğin zeminidir.
Yeni bir dünya için eskisini (Akdeniz) ıskartaya çıkarmak ve bölgeyi baştan kurgulamak gerekiyor...
Olur mu?
Olur.
Açın bakın!
Dünya tarihi ne değişimlere tanık oldu bu Akdeniz çeperinde...
Yeni sömürgeciler, eski sömürgecileri yenecekler mi?
Soru budur.
***Trump'ın (ve ABD'nin) bu bakımdan çok ciddi iki baş ağrısı var...
Bir...
İsrail'i göz ardı ederek, İsrail'in çıkarlarını dikkate almadan...
Ve aslında İsrail'siz hiçbir şey yapamaz.
İki...
Ancak artık İsrail'le de istediklerini yapamadığının farkında...
Küreselciler ile Trump'ı yaklaştıran yer işte burası: Küçük İsrail, Büyük İsrail'e sıkıntı vermeye başladı.
(Aktüel politikanın dar çerçevesi açısından şöyle de formüle edebiliriz: Netanyahu, Vance'ın canını sıkıyor. İsrail ordusu, ABD ordusunun komutanlarını kızdırıyor...)
***
Vakit geldi...
Global elitlerin 2030-33 projeleri ortaya dökülmeye başladı...
Bizde pek konuşulmayan konular bunlar ama aklımızın bir kenarında bulunmalı...
ABD yeniden dünyanın tartışmasız büyüğü olmak istiyor.
Bir tür "yeni Roma" projesi gibi düşünün...
Toplumlar, ülkeler, coğrafyalar Roma'ya bağlılıkları çerçevesinde ama global bir Roma ordusunun güvenlik alanı içinde hür kalacak...
***ABD'yle bağları zayıf, Çin'le ekonomik ilişkileri güçlü küreselci elitler ve Avrupa aristokrasisi başka bir projeyle yürümek istiyor ama kendi içindeki çelişkileri aşamıyor.
Dünya Kupası'nda İspanya'nın zaferi Avrupa'nın (ve bin yılık hanedanlarının) son stratejik zaferi olabilir.
Ciddiyim...
Kralın orada olması boşuna değildi...
Trump ve Infantino'nun yüzleri düştü ama bir intikam planı yaptıklarına emin olabilirsiniz...
Ve giderek "Yahudileşen" Arjantin'in oyuncularının İspanya kupayı kaldırırken futbol geleneklerine aykırı olarak sırtlarını dönmeleri de manidardı...
Sonuç?
Bu ortamda Akdeniz'de huzur olur mu? Olamaz.
***
Yerim kalmadı ama...
Biraz daha tepeden ve birkaç yıl sonrasını düşünerek dünyaya, en çok da Akdeniz'in jeostratejik geleceğine bakmayı sürdüreceğim...
***
NOT DEFTERİ
Yaşayanlar ölülerin gözlerini kapatır, ölüler yaşayanların gözlerini açar. (G. GOSPODINOV / Bahçıvan ve Ölüm)