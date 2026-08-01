Üniversite ve hayatın dolambaçlı yolları

Bugünlerde hukukun işleyişi ve sıradan insanın adalet mekanizması karşısındaki pozisyonu hakkında tartışıyoruz ya...Haftanın notlarına'nin geçenlerde bir röportajda ifade ettiği çarpıcı düşüncesiyle başlamak istedim.

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yüksek öğrenimde hangi bölümü seçmeliler?Bu soru problemli...Doğrusu,olmalı...Bir...istihdam edilecekleri bir sektör yok artık...Zaten eski medyada da nereden mezun olduğunuza bakılmaz, ne bildiğinize, becerilerinize ve kişiliğinizin bu mesleğe uygun olup olmadığına bakılırdı.İki...Son yirmi yılda gereksiz biçimde şişirilmiş ve mutlaka yurtdışında bir yüksek lisans programıyla "hava" katılmışYağmur gibi de mezunu var.Youtube'da güncel gelişmeler üzerine uzman gibi konuşmak falan neye yeter?

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Üniversitede bölüm seçiminin aynı zamandaolduğu sadeceiçin söylenebilir.Bunu aileler de, gençler de unutmamalı...Üzgünüm ama doğruya doğru...

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Bir devar.Oysa psikoloji başka, psikoterapist olmak bambaşka şeyler...Şimdi bazıları bu yazdıklarımı okuyup benim fena hâlde yanıldığımı düşünecek!

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Olgunlaştırır, belli bir donanım katar, özgüven duygusuna katkı yapar.ağabey uyarısı sayın bu sözümü!

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Yeryüzü sanki daha yavaş dönüyor, sanki gündelik ihtiyaçlar ve koşuşturmacalar silinip gidiyor.

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Milan Kundera'nın "Bilmemek" adlı romanında şöyle bir cümle vardır: "Kollarıma atıldı. Kucakladım. Teselli ettim.