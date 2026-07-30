Bir çağ hipnozu bu, dünya günahkâr!

artıyormuş...TV açık...Gevşek bir genç adam, burç yorumları yapıyor.Yüzüme öyle garip garip bakıyorlar...Ne birikimi?Biri genç emekli...Beslenmesini zor hallediyor.Öteki asgari ücretli...Ama

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Deli misiniz siz, diyorum.Ama çıkıyor, diyor biri...Biri önüne bakarakdiye soruyor, acı bir tebessüm yerleşiyor yüzüme...Kızım, diyorum; seninkine kariyer demek doğru olur mu ki, bu burç etkisini ciddiye alıp konuşalım...Ayrıca hiçbir burç yorumcusununseslendiğini görmedim,, diye devam ediyorum...Yüzleri düşüyor.Tam o sırada ekrandaki yorumcu gerdan kırarakdiyor.Benimkilerden çıt yok...Ne tatili?Ne aşkı yahu!

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İkindi vakti TV'leri işte...Sunucu hatun ağzını hayranlıktan kapatamıyor dinlerken...Adı geçen bitki karışımlarından büyüleniyor.Artık "Kantaron yağı sür, bir şeyin kalmaz" devri de geçti...gerekiyor;Afrika'daki Şia ağacının yemişinden elde edilen yağ isteniyor...Genç emekliye soruyorum: Alıyor musun bu merhemleri?Maaşım yetmiyor, diyor, hep taksitle...

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Sade insan artık reyting malzemesi olmaktan öteye bir anlam taşımıyor.

Bir de boş umutların sersem müşterisi olduğunda seviliyor...

Yani...

Hâlimiz harap!

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NOT DEFTERİ

Gündüz, geceden kuşku duymayan başka bir dünyadır. İki dünya iç içe geçmemelidir. (G.GOSPODINOV / Hüznün Fiziği)