Hazırlanmış bir yere gidiyor gibiler
Giriş Tarihi:
Yaşamak istiyorlar…
Güçlerini sürdürmek istiyorlar…
Ama dünyanın haline güvenmiyorlar…
Kimler mi?
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Reid Hoffman, Peter Thiel, Alex Karp ve diğerlerinden bahsediyorum… Yani yüksek teknoloji milyarderleri ve elit zenginlerden…
Peki ne yapıyorlar?
Sığınaklar, yeraltı tünelleri inşa ediyorlar veya eski sığınakları tadilattan geçirip içinde yaşamaya başlıyorlar…
Siz bilirsiniz…
Ama şunu da bilirsiniz, eminim Çok zenginlerin ve "seçkinler"inkendi hayatlarına dair tercihleriyakın gelecek hakkında keskin işaretlertaşır…
Ne yani?
Mesela bir zengin başka bir zengine bakıp "adam 184 hektarlık arazi alıp sığınakyapıyor, havaya bak!" falan mı diyor?
Komik misiniz yahu!
Bu adamlar birbirlerini ciğerlerine kadar iyi bilir…
Orta sınıf sersemleri gibi hava atmakla uğraşacak halleri yok…
Ayaklarında tokyo, kıçlarındaşortla işe gidip toplantı masasına oturan tipler bunlar…
Ancak…
Şunu da unutmayın…
Bu adamlar devletlerin kapalıkapılarının ardında neler döndüğünedair güçlü bir istihbarata sahipler…
Orada durmak gerek…
Sade insanlar iş ciddiye bindiğinde "elle gelen düğün bayram olur" havasına girebilir… Ama bu tipler öyle mi ya!
Zenginlikleri, sağlıkları ve işlerinin ana gövdesi bozulmadan "pis" dönemi atlatmayı planlıyor.
Yerin üstü artık bilgi, sinyal ve iletişim açısından çok kirli…
Mücahit Bilici geçenlerde "sığınaklar ve tüneller çağı" başlıklı yazısında şöyle diyordu:
"Onların amacı elektronik olarak kirlenmiş ve yekpare hale gelmiş hava'dan muafiyet temin etmek. Toprak havaya göre daha kesif. Sığınaklar ve tüneller elektronik açıdan bir nevi oksijen çadırı fonksiyonu görüyor ve görsel kamuflaj sağlıyor."
Hangi tez doğru olursa olsun, gerçek şu ki…
Güçlerini sürdürmek istiyorlar…
Ama dünyanın haline güvenmiyorlar…
Kimler mi?
Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Reid Hoffman, Peter Thiel, Alex Karp ve diğerlerinden bahsediyorum… Yani yüksek teknoloji milyarderleri ve elit zenginlerden…
Peki ne yapıyorlar?
Sığınaklar, yeraltı tünelleri inşa ediyorlar veya eski sığınakları tadilattan geçirip içinde yaşamaya başlıyorlar…
***E, napalım yani deyip geçelim mi?
Siz bilirsiniz…
Ama şunu da bilirsiniz, eminim Çok zenginlerin ve "seçkinler"inkendi hayatlarına dair tercihleriyakın gelecek hakkında keskin işaretlertaşır…
***
Bazıları bu işe "zenginler arasında statü arayışı" ve bir tür moda gözüyle bakıyor…
Ne yani?
Mesela bir zengin başka bir zengine bakıp "adam 184 hektarlık arazi alıp sığınakyapıyor, havaya bak!" falan mı diyor?
Komik misiniz yahu!
Bu adamlar birbirlerini ciğerlerine kadar iyi bilir…
Orta sınıf sersemleri gibi hava atmakla uğraşacak halleri yok…
Ayaklarında tokyo, kıçlarındaşortla işe gidip toplantı masasına oturan tipler bunlar…
Ancak…
Şunu da unutmayın…
Bu adamlar devletlerin kapalıkapılarının ardında neler döndüğünedair güçlü bir istihbarata sahipler…
***Eh, konu üçüncü dünya savaşı ise…
Orada durmak gerek…
Sade insanlar iş ciddiye bindiğinde "elle gelen düğün bayram olur" havasına girebilir… Ama bu tipler öyle mi ya!
Zenginlikleri, sağlıkları ve işlerinin ana gövdesi bozulmadan "pis" dönemi atlatmayı planlıyor.
***Niye yeraltı sığınakları inşa ettiklerine dair bir başka tez daha var…
Yerin üstü artık bilgi, sinyal ve iletişim açısından çok kirli…
Mücahit Bilici geçenlerde "sığınaklar ve tüneller çağı" başlıklı yazısında şöyle diyordu:
"Onların amacı elektronik olarak kirlenmiş ve yekpare hale gelmiş hava'dan muafiyet temin etmek. Toprak havaya göre daha kesif. Sığınaklar ve tüneller elektronik açıdan bir nevi oksijen çadırı fonksiyonu görüyor ve görsel kamuflaj sağlıyor."
***
Hangi tez doğru olursa olsun, gerçek şu ki…
Bu tipler sıradan insan ile yollarınıayırmak konusunda son virajıdönüyorlar…
Peki sonrası?
Bir tür kıyamet mi?
***
NOT DEFTERİ
Seyahat, 20. Yüzyıldan bize kalan son fantezidir; bir yere gitmenin kendimizi yeniden yapılandırmamızı sağlayacağına dair bir yanılsama… (J.G. BALLARD / Milenyum İnsanları)