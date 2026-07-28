Hazırlanmış bir yere gidiyor gibiler

Yaşamak istiyorlar…istiyorlar…Kimler mi?Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Reid Hoffman, Peter Thiel, Alex Karp ve diğerlerinden bahsediyorum… Yani yüksek teknoloji milyarderleri ve elit zenginlerden…Peki ne yapıyorlar?veya eski sığınakları tadilattan geçirip içinde yaşamaya başlıyorlar…

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E, napalım yani deyip geçelim mi?Siz bilirsiniz…Ama şunu da bilirsiniz, eminim

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Bazıları bu işe "zenginler arasında statü arayışı"gözüyle bakıyor…Ne yani?Mesela bir zengin başka bir zengine bakıpfalan mı diyor?Komik misiniz yahu!Bu adamlar birbirlerini ciğerlerine kadar iyi bilir…Orta sınıf sersemleri gibi hava atmakla uğraşacak halleri yok…toplantı masasına oturan tipler bunlar…Ancak…Şunu da unutmayın…

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Orada durmak gerek…Sade insanlar iş ciddiye bindiğinde "elle gelen düğün bayram olur" havasına girebilir… Ama bu tipler öyle mi ya!Zenginlikleri, sağlıkları ve işlerinin ana gövdesi bozulmadandönemi atlatmayı planlıyor.

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Niye yeraltı sığınakları inşa ettiklerine dair bir başka tez daha var…Yerin üstü artık bilgi, sinyal ve iletişim açısından çok kirli…Mücahit Bilici geçenlerde "sığınaklar ve tüneller çağı" başlıklı yazısında şöyle diyordu:temin etmek. Toprak havaya göre daha kesif.fonksiyonu görüyor ve görsel kamuflaj sağlıyor."

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Hangi tez doğru olursa olsun, gerçek şu ki…

Bu tipler sıradan insan ile yollarınıayırmak konusunda son virajıdönüyorlar…

Peki sonrası?

Bir tür kıyamet mi?

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NOT DEFTERİ

Seyahat, 20. Yüzyıldan bize kalan son fantezidir; bir yere gitmenin kendimizi yeniden yapılandırmamızı sağlayacağına dair bir yanılsama… (J.G. BALLARD / Milenyum İnsanları)