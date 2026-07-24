Çocuklar burada değil, ekranda yaşıyor artık

Bir tatil yeri...Kumsaldayız...Şezlonglar açılmış...Çoğunluk çocuklu aileler...Tanıdık manzaralar işte!

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Şu an mesela...Ben bu yazı için notlarımı kaydederken...İki erkek, bir kız çocuğu yırtınırcasına bağırıyorlar:Daha bu saatten yüzlerine bütün yorgunluk izleri sinmiş anneleri ne yapsa, susacak gibi değiller...Dikkatimden kaçmıyor; benim ballar da geçen seneye göre çok daha erkenden odalarına kaçma izni istiyorlar...

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Kaç kişi okur bu yazıyı, bilmiyorum..."E ne var bunda, bildiğimiz şeyleri anlatma!" diyecek bazıları...Tamam ama şunu da biliyor muyuz?Eskiden olsa...Okulda öğrenilenler unutulsa bile yerini arkadaşlar, sportif etkinlikler ve geziler yoluyla" alıyor, derdik...Şimdi o da yok!Çocuklar için uzun tatil süresidiye ikiye bölündü...

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geçenlerde Oksijen'de yazdı...Bilim literatürüne "diye giren problem öyle hafif bir şey değil...çok ciddi bir olgu...Dahası...Prof. Şirin'in de belirttiği gibi bu pratikte mesela birinci sınıfta okumayı söken bir çocuğun ikinci sınıfa okumayı unutmuş halde başlaması demek...

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Bakın baştan belirteyim..." diyerek gerçeği kulak arkası edecekseniz...Fena yanılıyorsunuz.TÜİK'in yaptığı araştırmaya göre

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Peki ne yapmalı?

Çocuklar boş oyunlar ve sürekli video kaydırmakla vakit harcamak yerine ekranıakıllı ve verimli kullanmaya yöneltilmeliler...

Bunu konuşmalıyız...

Ne?

Akışa mı bırakacaksınız?

Peki ama sonra pişman olmayın da...

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NOT DEFTERİ

Her konuşmada düşünceler insana dokunur. Sadece konuşurken değil, susarken de zihinsel temas vuku bulur. Düşünceler sessiz sedasız da değiş tokuş edilebilir. (WILHELM SCHMID /Sakin Olmak)