Şu malum yelek…
Giriş Tarihi:
Halktan biri özel olarak halktan görünme çabası içinde olur mu?
Buna ihtiyaç duyar mı?
Hayır!
"Ben halktan biriyim" diye işaretleşip durmak için halktan epey uzaklaşmak gerekir… Ya da birilerini kandıracaksınız demektir.
Eh, gördü işte!
Bir nevi işçi ya da tamirci izlenimi vererek yılları geçirdiniz…
Su tesisatını tamir eder gibi sosyal hayatımızın bozuk yerlerini de tamir edecek biri havası… Servis gelmeyince imdada yetişen tamirci hissi… Yeter ki birileri senin için rüzgar yapsın!
Sana bir yelek yeter…
Halk yutmaz bunu ama "halkçı"lar zokaya düşmeye dünden hazırdır…
Bürokrat değilsin…
İş adamı değilsin…
Kumarbaz mı?
Arkanda saklananlar bunu unutturdular bile…
Bağış topluyorsun ama bu işin profesyonelideğil, hesapta emekçi neferisin…
İmaj her şeydir diyorlar ya…
Yaşıyoruz işte!
Devlete sırtını dönmüş ve bütün bildiklerini nefretinde boğmuş sosyal kesim…
Gördün mü?
Nasıl takım elbiseyi görünce finans piyasasında cirit atıyormuş havasına giriyorsan…
Proleter yeleğini görünce de aklın uçup gidiveriyor…
Karanlık bir güç bu sayede epeykeriz silkeliyor…
Ama hala olmayacak adamlardan kahraman üretmek için çırpınıyorsun!
Hepsi kimliktir…
Kimlik verirler ama kişiliği silerler…
Oysa kritik anlarda ihtiyacımız olan şey kişilikle tanışmaktır.
Yanlışa uyandığında geç olur…
Ve kapitalizm şeytanı var ya…
Buna ihtiyaç duyar mı?
Hayır!
"Ben halktan biriyim" diye işaretleşip durmak için halktan epey uzaklaşmak gerekir… Ya da birilerini kandıracaksınız demektir.
***Üzerinizden çıkarmadığınız yelek mesela… İş görür mü?
Eh, gördü işte!
Bir nevi işçi ya da tamirci izlenimi vererek yılları geçirdiniz…
***Proleter tamirci imajını hafife almayın!
Su tesisatını tamir eder gibi sosyal hayatımızın bozuk yerlerini de tamir edecek biri havası… Servis gelmeyince imdada yetişen tamirci hissi… Yeter ki birileri senin için rüzgar yapsın!
Sana bir yelek yeter…
Halk yutmaz bunu ama "halkçı"lar zokaya düşmeye dünden hazırdır…
***Yelek üstündeyse…
Bürokrat değilsin…
İş adamı değilsin…
Kumarbaz mı?
Arkanda saklananlar bunu unutturdular bile…
Bağış topluyorsun ama bu işin profesyonelideğil, hesapta emekçi neferisin…
İmaj her şeydir diyorlar ya…
Yaşıyoruz işte!
***
Ey sen!
Devlete sırtını dönmüş ve bütün bildiklerini nefretinde boğmuş sosyal kesim…
Gördün mü?
Nasıl takım elbiseyi görünce finans piyasasında cirit atıyormuş havasına giriyorsan…
Proleter yeleğini görünce de aklın uçup gidiveriyor…
Karanlık bir güç bu sayede epeykeriz silkeliyor…
Ama hala olmayacak adamlardan kahraman üretmek için çırpınıyorsun!
***Sembol giysiler, rozetler, üniformalar…
Hepsi kimliktir…
Kimlik verirler ama kişiliği silerler…
Oysa kritik anlarda ihtiyacımız olan şey kişilikle tanışmaktır.
Yanlışa uyandığında geç olur…
***
Ve kapitalizm şeytanı var ya…
Çok acımasızdır.
Dalga geçmelere doyamaz…
Ve hiçbir fırsatı kaçırmaz…
Geçen gün mahalleye indiğimde gösterdiler bana da…
Ünlü bir dijital pazarlama platformunda "Haluk Levent Yeleği" satılıyordu…
Hem de 2 bin küsur liraya…
Materyal hakiki deri, kalıp slim ve cep detaylı diye not düşmüşler… Cebin içine cıgara ağızlığı da koymuşlar mıdır?
Dahası… Alan olmuş mudur sahiden?
***
NOT DEFTERİ
Akılcılık nesnel gerçeklere dayanır ve genellikle istikrarlıdır…
Böylelikle de duruma bağlı olan ve uçucu olan heyecanlılığa karşıttır.
İletişimin hızlanması heyecana dayanmasını kolaylaştırdı. Çünkü akılcılık daha yavaştır. (BYUNG-CHUL HAN / Psikopolitika)