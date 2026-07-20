Trump bizden çok eğlendi

Güçlülerin oyunları ile futbolun saflığını korumak isteyen futbolcuların kavgası...Geç oldu ama nihayet bu gerçekle yüzleştik ve tadımız kaçık...

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Şunu da inkar edemem!Kızdık, kırıldık...Yine de eğlendik.Üstelik futbolu da (söylediğine göre) öğrenmiş, yandık yani...

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İspanya'nın kazanmasını istiyordum...Şimdi okurken şampiyonu biliyorsunuz...Fakatdaha grup karşılaşmaları oynanırken sonuçlanmıştı...Bu Dünya Kupası bir milattır.

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Anladık ki...diye bağrışıp durmanın da alemi yokmuş...Bizim ne gördüğümüz FİFA'nın umurunda değilmiş...Eh, kamera açıları, topa takılan çip, "satılmış" hakemlerle zaten nereye kadar ilerlenebilirdi ki...Cürmümüz (suçumuz, kabahatimiz, olayımız) işte bu kadarmış!

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Belki bir sonraki Dünya Kupası'na "" el koyarlar...Bir bakmışsınız...Bir sonraki kupadahakem kararlarına müdahale etmiş fakat X'teki hesabımızın kaderini daha önemli bulup çıtımızı çıkarmamışız...Bir bakmışsınız...Bir sonraki kupadabazı takımların turnuvaya katılmasını uygun görmemiş, İspanya ve Fransa bile ses çıkaramamış...Olur olur!

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Kala kala üçüncülük kaldı...Nasıl?Şöyle...ABD, AB ve sonra İngiltere...

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Dünya Kupası'nı anlamaya çalışıyorsanız...Uzatmayın...Oradan bir şey çıkmaz.

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Ey samimi futbolsever sana da bir "su molası" gerek...

Biraz soluklan ve evine (hayallerine ) geri dön!

Nasılsa ligler başlayacak...

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NOT DEFTERİ

Sabırsızlığını terbiye et. Bu yolda sana ancak "beklemek" yardım edebilir. (C. G. JUNG / Kırmızı Kitap)