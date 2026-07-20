Trump bizden çok eğlendi
Giriş Tarihi:
Güçlülerin oyunları ile futbolun saflığını korumak isteyen futbolcuların kavgası...
Endüstriyel "sahne" ile sahanın çekişmesi...
Bugün ya da yarın ama eninde sonunda kimin kazanacağı belli artık...
Geç oldu ama nihayet bu gerçekle yüzleştik ve tadımız kaçık...
Kızdık, kırıldık...
Yine de eğlendik.
Ama Trump sanki bizden daha çok eğlendi...
Üstelik futbolu da (söylediğine göre) öğrenmiş, yandık yani...
İspanya'nın kazanmasını istiyordum...
Şimdi okurken şampiyonu biliyorsunuz...
Fakat asıl maç daha grup karşılaşmaları oynanırken sonuçlanmıştı...
Futbolu samimiyetle sevenler yenildiler...
Futbolsever değil, futbol eğlencesinin müşterisi olmamız isteniyordu...
Olduk!
Bu Dünya Kupası bir milattır.
"Ben gördüğüme inanırım" diye bağrışıp durmanın da alemi yokmuş...
Bizim ne gördüğümüz FİFA'nın umurunda değilmiş...
Eh, kamera açıları, topa takılan çip, "satılmış" hakemlerle zaten nereye kadar ilerlenebilirdi ki...
Sadece sahadaki maçı değil, bütün olup bitenleri seyrettiğinle kalmak...
Cürmümüz (suçumuz, kabahatimiz, olayımız) işte bu kadarmış!
Bunlar rutin olacak artık...
Belki bir sonraki Dünya Kupası'na "tekno-faşist seçkinler" el koyarlar...
Bir bakmışsınız...
Bir sonraki kupada Elon Musk hakem kararlarına müdahale etmiş fakat X'teki hesabımızın kaderini daha önemli bulup çıtımızı çıkarmamışız...
Bir bakmışsınız...
Bir sonraki kupada Palantir patronları bazı takımların turnuvaya katılmasını uygun görmemiş, İspanya ve Fransa bile ses çıkaramamış...
Olur olur!
Kala kala üçüncülük kaldı...
Nasıl?
Şöyle...
ABD, AB ve sonra İngiltere...
Uzatmayın...
Oradan bir şey çıkmaz.
Ey samimi futbolsever sana da bir "su molası" gerek...
Endüstriyel "sahne" ile sahanın çekişmesi...
Bugün ya da yarın ama eninde sonunda kimin kazanacağı belli artık...
Geç oldu ama nihayet bu gerçekle yüzleştik ve tadımız kaçık...
***Şunu da inkar edemem!
Kızdık, kırıldık...
Yine de eğlendik.
Ama Trump sanki bizden daha çok eğlendi...
Üstelik futbolu da (söylediğine göre) öğrenmiş, yandık yani...
***Bu satırları yazarken final oynanmamıştı...
İspanya'nın kazanmasını istiyordum...
Şimdi okurken şampiyonu biliyorsunuz...
Fakat asıl maç daha grup karşılaşmaları oynanırken sonuçlanmıştı...
Futbolu samimiyetle sevenler yenildiler...
Futbolsever değil, futbol eğlencesinin müşterisi olmamız isteniyordu...
Olduk!
Bu Dünya Kupası bir milattır.
***Anladık ki...
"Ben gördüğüme inanırım" diye bağrışıp durmanın da alemi yokmuş...
Bizim ne gördüğümüz FİFA'nın umurunda değilmiş...
Eh, kamera açıları, topa takılan çip, "satılmış" hakemlerle zaten nereye kadar ilerlenebilirdi ki...
Sadece sahadaki maçı değil, bütün olup bitenleri seyrettiğinle kalmak...
Cürmümüz (suçumuz, kabahatimiz, olayımız) işte bu kadarmış!
***
Bugün Trump'ın telefonu, yarın başka bir egemenin parmağı...
Bunlar rutin olacak artık...
Belki bir sonraki Dünya Kupası'na "tekno-faşist seçkinler" el koyarlar...
Bir bakmışsınız...
Bir sonraki kupada Elon Musk hakem kararlarına müdahale etmiş fakat X'teki hesabımızın kaderini daha önemli bulup çıtımızı çıkarmamışız...
Bir bakmışsınız...
Bir sonraki kupada Palantir patronları bazı takımların turnuvaya katılmasını uygun görmemiş, İspanya ve Fransa bile ses çıkaramamış...
Olur olur!
***Büyük Britanya hanedanına da geçmiş olsun!
Kala kala üçüncülük kaldı...
Nasıl?
Şöyle...
ABD, AB ve sonra İngiltere...
***Dünyadan konuşmadan; dünyadaki güç savaşlarını anlamadan sadece futbola bakarak Dünya Kupası'nı anlamaya çalışıyorsanız...
Uzatmayın...
Oradan bir şey çıkmaz.
***
Ey samimi futbolsever sana da bir "su molası" gerek...
Biraz soluklan ve evine (hayallerine ) geri dön!
Nasılsa ligler başlayacak...
***
NOT DEFTERİ
Sabırsızlığını terbiye et. Bu yolda sana ancak "beklemek" yardım edebilir. (C. G. JUNG / Kırmızı Kitap)