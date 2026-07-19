Işıklar söndü, film başladı, ben yokum!

Hayır, görmeye gitmeyeceğim...epey oldu...Bir elimde cips paketi, ötekinde meşrubat...Bir koltuğa oturup mitolojik masallar izleme hevesim yok...

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Anlamışsınızdır...Christopher Nolan'ınolduğu söylenen filmiden bahsediyorum.Sinemalarımıza gelmiş...Medyamız görev kabilinden film hakkında haberler yapıyor malum...Matt Damon'ın canlandırdığıfalan bakan var mıdır acaba, şüpheliyim.

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İçinizden "Bak sen şu bir zamanların entelektüel bozuntusu Haşmet'e, kalkmış neler diyor" diye geçiriyor olabilirsiniz...Umurumda değil...Ama şunları da ekleyeyim...Kör şairin (Homeros) anlattıklarıyla tekrar haşır neşir olmak içintercih ederim...Uzun yıllar sonra evine, karısına, ailesine umutsuzca geri dönme temasına bakacaksam eğer...Bunun için şaşaalı bir mitoloji filmi yerinegöz atmayı tercih ederim...

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Ben eski günleri istiyorum...Hem birbirimize hem de'ın yeniden gösterimlerine, hem de'un yeni filmine âşık olduğumuz o günleri...Sinemanın kötü perdesine bulanık biçimde yansıtılan filmlerdela karşılaşıp hesaplaştığımız günleri...Masada festival broşürleri ve makarna tabaklarımız...Dikkatimizi dağıtacak sosyal medya akışı yoktu, cep telefonlarımız gerçekten telefondu...

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Günümüzün sürekli "hikâye akışı"na dayalı ve bizi odaklanma problemlerine düçar edenkarşısında sinema salonunda film izlemek solmaya mahkûm bir nostaljik eylemdir.Ha benim ballarla sinemadaseviyorum, bak!Niye?Çünkü onlar, başka bir neşesi var...

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Bir dakika yahu!Çok da büyük konuşmasam mı?Bir boş vaktimde kalkar gider miyim yoksa?Zaten son günlerde zihnimde de Kör Şair'den bir dize çınlıyor: