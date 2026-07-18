Haftanın notları: Yeni yalancılar...

Artık son olsun!..Bazı şeyleri öğrenin ve bir daha unutmayın!(yalan söyleme, yalan kişilikler uydurma hastalığı) sandığınızdan daha yaygın...Yalanın parıltısı artıyor...

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Şunu da aklınızda tutun...bundan kolay kolay vazgeçemezler; hayal ettiğimiz hızla iyileşemezler.

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Bildiğimiz (eski) yalanlarla yeni yalan rüzgârları arasında büyük fark var.Düzenli okurlarım bilirler, geçmişte bunun üzerine çok yazdım...Bayağı iş görüyor; seriye bağlıyor; her yeni sezonda daha gösterişli yeniliklerle geliyor.

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Birbiri ardı sıra eklenen, romantizmi artırılmış öz yaşam anlatılarındanMitomanlar bu zemin üzerinde iş yaparlar.

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Gelelim dolandırıcılara, suç şebekelerine ve bunların mitomanlarla ilişkilerine...

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Futbolunbir'nın sonuna geldik...Bu FIFA'yla olacağı buydu...Eğlence ve endüstri tarafı diğer yanlarını ezip geçecek...UEFA direnir, diyorlar.Eh, en fazla dört yıl, sonrası yok!Seyirciler mi?Onların ne gücü var?

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Youtube'daki programda (Libero TV) söyledim...Biz futbolseverlerin maçları izleme biçimi bile değişti bu kupada...Her pozisyonda VAR'ın gözünü merak ediyoruz, hakemin gözünü merak ediyoruz; yakında toptaki minik kameradan "topun gözü"nü de görürüz...

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Modernite, hakikatin ortalardan kayboluşu, yeni iktidar ilişkileri veın krizi...yeni çıkan bir kitabı şiddetle tavsiye ediyorum...Mahir Ünal'ınadlı çalışmasını okuyun...