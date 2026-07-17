Durum ciddi!

Diyorlar ki..."Eskiden sosyal medya mı vardı, şimdi sürekli saldırgan insanlar görüyorsunuz,sanıyorsunuz..."Yanlış bu bakış!Hatta gerçeğin ağırlığından...Mesela kendimi bildim bileli direksiyondayım, yollardayım...Arabalarından fırlayıp başka arabaların camlarını yumruklayan, öfkeden deliye döndüğü içinr hiç görmemiştim.İki yıldır sürekli karşıma çıkıyorlar.Artık cezası çok yüksek olmasına rağmen bu olaylar hız kesmiyor.

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Sosyal sınıf falan fark etmiyor...Oğlanlar öfkeli çeteler gibi davranıyorlar, kızlar da öfke kışkırtmaktan haz duyuyorlar...

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Sosyal medyaymış...Görmüşsünüzdür videosunu...Daha önce var mıydı böyle şeyler?Herkesle kavga etseler bile yaşlı başlı adamların yakalarından çekiştirmezlerdi.Niğde'de camiye giriptuhaf tip ve benzerlerini falan hiç katmıyorum konuya...

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TV'lerdeki uzmanlar süreklikonusundaki zafiyetlerimizden söz ediyorlar...Onlar da ayrı dert!Yahu kontrolü geçtim...; niye herkesgibi dolaşıyor, önce buna baksak...Saygı, sevgi konuşmalarıyla da olmaz bu iş...Kimse kimsenin yüzüne bakmıyor ki...Kimse kimseye değer vermiyor ki...

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Manzaranın yarısını anlatmaya kalksam günlerce yazmam gerekir.

Lakin artık boşlanacak, "geçer yahu" denecek bir sosyal olgu olmaktan çıktı...

Şiddet büyüyor ve bütün toplumsal sınıf ve yaşları sarmaya başlıyor.

Aileler üzerine tatlı hikâyeler anlatmayı da bırakmalıyız; ailelerin içleri feci, hiç açtırmayın!

Bilelim ki, bu sorunu ezberlerle geçiştirmeyiz...

Çare mi?

Oturup her şeyi baştan düşünmek zorundayız.

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NOT DEFTERİ

Geçmiş sırf başına gelenlerden ibaret değildir. Bazen sadece hayal ettiklerindir. (G. GOSPODINOV / Zaman Sığınağı)