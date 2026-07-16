Bir kere olsun, dürüst olun!
Giriş Tarihi:
Şok olmuşsunuz...
Kandırılmışsınız...
Ama hepsinin sebepleri varmış...
Geçin yahu bunları!
Bir kere olsun, dürüst olun!
Bir kez olsun, "Bile isteye b.k yedik" deyin.
Zaten sosyal iyilik konusuna uzaktınız...
Doğru düzgün bir "yardım" kuruluşu kurmayı ve çalıştırmayı hiçbir zaman beceremediniz ama bu kez bağış yaparken siyasete alet edilmesinden de özel bir haz duydunuz...
Açık olun!...
"Bizi devlete karşı kim kışkırtırsa peşinden gidiyoruz, bütün bunlar da o yüzden başımıza geliyor" dediğinizi duyalım artık...
Paranızın büyük kısmı bahis kuponlarıyla uçmuş gitmiş işte!
Cilalar sökülüyor ve gerçek çırılçıplak ortaya çıkıyor...
Ne acı değil mi?
Deprem bölgesinde kimseye hayrı olmamış bağışlarınızın...
Kumara harcananlar dışında kalan miktar nerede duruyor, kimler yiyor sorusu da çok can yakıcı...
Yakında bu da ortaya çıkar...
İyi niyetliymiş de ama kumarbazmış, işte orası fenaymış, yoksa niyet ve çaba çok güzelmiş...
Hâlâ bu laflarla oyalananlarınız var, sosyal medyada görüyorum...
Hesapta kültürlü, bilgili, görgülü olan sizsiniz ama kumar bağımlılığının (aslında her türlü bağımlılığın) ne olduğundan bile haberiniz yok, demek ki...
Ya da bir kez daha kendinizi kandırıp çevrenizin sosyal, siyasal ve insani perişanlığını gözden saklamaya çalışıyorsunuz...
Kumarbaz kumar için yaşar...
Ve o uğurda gerçeği SATAR!
Maddi ve manevi bağları bağımlılığının yanında hiç derecesindedir.
Sözüne güvenmek mi?
Güldürmeyin beni...
Durup aynada kendinize bakın, sonra bir de çevrenize...
Kandırılmışsınız...
Ama hepsinin sebepleri varmış...
Geçin yahu bunları!
Bir kere olsun, dürüst olun!
Bir kez olsun, "Bile isteye b.k yedik" deyin.
***İtiraf edin...
Zaten sosyal iyilik konusuna uzaktınız...
Doğru düzgün bir "yardım" kuruluşu kurmayı ve çalıştırmayı hiçbir zaman beceremediniz ama bu kez bağış yaparken siyasete alet edilmesinden de özel bir haz duydunuz...
Açık olun!...
"Bizi devlete karşı kim kışkırtırsa peşinden gidiyoruz, bütün bunlar da o yüzden başımıza geliyor" dediğinizi duyalım artık...
Paranızın büyük kısmı bahis kuponlarıyla uçmuş gitmiş işte!
Cilalar sökülüyor ve gerçek çırılçıplak ortaya çıkıyor...
Ne acı değil mi?
Deprem bölgesinde kimseye hayrı olmamış bağışlarınızın...
Kumara harcananlar dışında kalan miktar nerede duruyor, kimler yiyor sorusu da çok can yakıcı...
Yakında bu da ortaya çıkar...
***
Salak sepet fikirlerde de üzerinize yok...
İyi niyetliymiş de ama kumarbazmış, işte orası fenaymış, yoksa niyet ve çaba çok güzelmiş...
Hâlâ bu laflarla oyalananlarınız var, sosyal medyada görüyorum...
Hesapta kültürlü, bilgili, görgülü olan sizsiniz ama kumar bağımlılığının (aslında her türlü bağımlılığın) ne olduğundan bile haberiniz yok, demek ki...
Ya da bir kez daha kendinizi kandırıp çevrenizin sosyal, siyasal ve insani perişanlığını gözden saklamaya çalışıyorsunuz...
Kumarbaz kumar için yaşar...
Ve o uğurda gerçeği SATAR!
Maddi ve manevi bağları bağımlılığının yanında hiç derecesindedir.
Sözüne güvenmek mi?
Güldürmeyin beni...
***
Durup aynada kendinize bakın, sonra bir de çevrenize...
Ve şunu görün...
Siz "İktidarın karşısında tuvalet terliğine bile oy veririm" dedikçe, bütün mitomanlar kapınızda sıraya giriyor...
Bir değil, iki değil, sıra sıra...
Paralar cukka, yalanlar tonla...
Aldatılmalara doyamıyorsunuz...
Anlayın artık...
"Ahbap çavuşlar"la başınız dertte...
Şarkı söyleyeni, nutuk atanı, TV'de ikişerli, üçerli toplanıp sözde bilimden konuşanı...
Hepsi keyifle sizi söğüşlüyor...
Oysa siyaset bu değil, muhalefet bu değil, yapmayın be!
***
NOT DEFTERİ
Görünüşe göre her ölümden sonra, her doğumdan sonra olduğu gibi, dünya yeniden başlıyor. (BORİS GODUNOV / Bahçıvan ve Ölüm)