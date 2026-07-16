Bir kere olsun, dürüst olun!

Şok olmuşsunuz...Kandırılmışsınız...Ama hepsinin sebepleri varmış...Geçin yahu bunları!

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İtiraf edin...Zaten sosyal iyilik konusuna uzaktınız...ama bu kez bağış yaparken siyasete alet edilmesinden de özel bir haz duydunuz...Açık olun!..."Bizi devlete karşı kim kışkırtırsa peşinden gidiyoruz, bütün bunlar da o yüzden başımıza geliyor" dediğinizi duyalım artık...Cilalar sökülüyor ve gerçek çırılçıplak ortaya çıkıyor...Kumara harcananlar dışında kalan miktar nerede duruyor, kimler yiyor sorusu da çok can yakıcı...Yakında bu da ortaya çıkar...

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Salak sepet fikirlerde de üzerinize yok...İyi niyetliymiş de ama kumarbazmış, işte orası fenaymış, yoksaHâlâ bu laflarla oyalananlarınız var, sosyal medyada görüyorum...kumar bağımlılığının (aslında her türlü bağımlılığın) ne olduğundan bile haberiniz yok, demek ki...Ya da bir kez daha kendinizi kandırıp çevrenizin sosyal, siyasal ve insani perişanlığını gözden saklamaya çalışıyorsunuz...Maddi ve manevi bağları bağımlılığının yanındaderecesindedir.Sözüne güvenmek mi?Güldürmeyin beni...

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Durup aynada kendinize bakın, sonra bir de çevrenize...

Ve şunu görün...

Siz "İktidarın karşısında tuvalet terliğine bile oy veririm" dedikçe, bütün mitomanlar kapınızda sıraya giriyor...

Bir değil, iki değil, sıra sıra...

Paralar cukka, yalanlar tonla...

Aldatılmalara doyamıyorsunuz...

Anlayın artık...

"Ahbap çavuşlar"la başınız dertte...

Şarkı söyleyeni, nutuk atanı, TV'de ikişerli, üçerli toplanıp sözde bilimden konuşanı...

Hepsi keyifle sizi söğüşlüyor...

Oysa siyaset bu değil, muhalefet bu değil, yapmayın be!

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NOT DEFTERİ

Görünüşe göre her ölümden sonra, her doğumdan sonra olduğu gibi, dünya yeniden başlıyor. (BORİS GODUNOV / Bahçıvan ve Ölüm)