ABD’ye rağmen barış
Giriş Tarihi:
Trump'ı iktidara taşıyan "yeni sağcı ve milliyetçi" toplumsal harekettir.
Lakin ona bu yolu açan ve bugün de iktidarda tutan "teknoseçkinler" in derdi başkaydı...
Onlar artık laflar dolandırılmasın, eski diplomasi "dansları" çağına bir son verilsin ve ABD'nin büyüklüğü tartışılmasın diye Trump'ı desteklediler.
Onu iktidarda tutanlar için bunun ne önemi var!
Trump'ın "America First" tezinin ve "ben önce içime/işime bakarım" planlarının yerini şimdi "hey dünya gözüm hepinizin üzerinde, hepiniz bana uyacaksınız" yaklaşımı aldı mı?
Aldı...
Herkesi birbiriyle savaştırmaktan çekinmeyecek yeni ABD hedefi açık seçik biçimde büyüyor mu? Büyüyor.
Gerisi oyalamaca...
Ama bir yandan da Ukrayna'daki çatışmaya maddi desteğini sürekli arttırıyor.
Bu durum karşısında "Rus hükümeti barış konusunda hiç bu kadar umutsuz olmamıştı" diyenler var.
Sonunda Moskova'da biri çıkıp "madem öyle, o zaman 'özel askeri operasyon' tavrını terk edip açıkça savaş başlatalım" der mi?
Sanki olaylar oraya doğru gidiyor...
Ama hangi eski?
Defalarca yazdım, bir daha yazayım...
2. Büyük Savaş hakkında Hollywood ezberlerine kapılmayın!
Hitler Avrupa'yı kasıp kavururken Washington Nazilerle özellikle teknoloji ve ticarette can ciğer kuzu sarmasıydı.
Zaten ABD, Hitler'le savaşmaya hiç hevesli olmadı...
Hatta başta Birleşik Krallık, bütün müttefiklerini düşmana dövdürdü.
Avrupa'yı parçalattı, dağıttırdı...
Ne zamanki, Sovyetler savaşın kaderini ellerine geçirmeye başladılar, hatta gözlerini Berlin'e diktiler, o zaman Beyaz Saray telaşa kapıldı ve Avrupa'daki savaşa girmeye karar verdi...
Bilmem anlatabildim mi?
ABD kışkırtır ama bekler...
Lakin ona bu yolu açan ve bugün de iktidarda tutan "teknoseçkinler" in derdi başkaydı...
Onlar artık laflar dolandırılmasın, eski diplomasi "dansları" çağına bir son verilsin ve ABD'nin büyüklüğü tartışılmasın diye Trump'ı desteklediler.
***Trump'ın bir lafı diğerine uymuyormuş...
Onu iktidarda tutanlar için bunun ne önemi var!
Trump'ın "America First" tezinin ve "ben önce içime/işime bakarım" planlarının yerini şimdi "hey dünya gözüm hepinizin üzerinde, hepiniz bana uyacaksınız" yaklaşımı aldı mı?
Aldı...
Herkesi birbiriyle savaştırmaktan çekinmeyecek yeni ABD hedefi açık seçik biçimde büyüyor mu? Büyüyor.
Gerisi oyalamaca...
***
Trump görünürde Ukrayna çatışmasının bitmesini istiyor...
Ama bir yandan da Ukrayna'daki çatışmaya maddi desteğini sürekli arttırıyor.
Bu durum karşısında "Rus hükümeti barış konusunda hiç bu kadar umutsuz olmamıştı" diyenler var.
Sonunda Moskova'da biri çıkıp "madem öyle, o zaman 'özel askeri operasyon' tavrını terk edip açıkça savaş başlatalım" der mi?
Sanki olaylar oraya doğru gidiyor...
***Aslında "yeni ABD" dediğimiz şey eskinin ta kendisi...
Ama hangi eski?
Defalarca yazdım, bir daha yazayım...
2. Büyük Savaş hakkında Hollywood ezberlerine kapılmayın!
Hitler Avrupa'yı kasıp kavururken Washington Nazilerle özellikle teknoloji ve ticarette can ciğer kuzu sarmasıydı.
Zaten ABD, Hitler'le savaşmaya hiç hevesli olmadı...
Hatta başta Birleşik Krallık, bütün müttefiklerini düşmana dövdürdü.
Avrupa'yı parçalattı, dağıttırdı...
Ne zamanki, Sovyetler savaşın kaderini ellerine geçirmeye başladılar, hatta gözlerini Berlin'e diktiler, o zaman Beyaz Saray telaşa kapıldı ve Avrupa'daki savaşa girmeye karar verdi...
Bilmem anlatabildim mi?
***
ABD kışkırtır ama bekler...
Beklerken herkesi kapıştırır ve bundan kendine güç devşirir.
Bugünlerde asla unutmamamız gereken ilke sanırım şudur: Barış isteyen ABD'nin yollarından uzak duracak...
***
NOT DEFTERİ
İnsanı tahakkümü altına alınca vahşet, insan tahakkümü altına girince medeniyet vasıtası olan makinenin emir ve irademizden ne türlü kaçmış olduğunu bize yeni harp gösterecek... (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Savaş yazıları-1)