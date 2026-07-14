ABD’ye rağmen barış

'ı iktidara taşıyan "yeni sağcı ve milliyetçi" toplumsal harekettir.Lakin ona bu yolu açan ve bugün de iktidarda tutan" in derdi başkaydı...diye Trump'ı desteklediler.

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Trump'ın bir lafı diğerine uymuyormuş...Onu iktidarda tutanlar için bunun ne önemi var!Trump'ın" tezinin ve "" planlarının yerini şimdi" yaklaşımı aldı mı?Aldı...Herkesi birbiriyle savaştırmaktan çekinmeyecekaçık seçik biçimde büyüyor mu? Büyüyor.Gerisi oyalamaca...

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Trump görünürde Ukrayna çatışmasının bitmesini istiyor...Ama bir yandan da Ukrayna'daki çatışmaya maddi desteğini sürekli arttırıyor.Bu durum karşısındadiyenler var.Sonunda Moskova'da biri çıkıp" der mi?Sanki olaylar oraya doğru gidiyor...

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Defalarca yazdım, bir daha yazayım...Hitler Avrupa'yı kasıp kavururken Washington Nazilerle özellikle teknoloji ve ticarette can ciğer kuzu sarmasıydı.Ne zamanki, Sovyetler savaşın kaderini ellerine geçirmeye başladılar, hatta gözlerini Berlin'e diktiler, o zaman Beyaz Saray telaşa kapıldı ve Avrupa'daki savaşa girmeye karar verdi...Bilmem anlatabildim mi?

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ABD kışkırtır ama bekler...

Beklerken herkesi kapıştırır ve bundan kendine güç devşirir.

Bugünlerde asla unutmamamız gereken ilke sanırım şudur: Barış isteyen ABD'nin yollarından uzak duracak...

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NOT DEFTERİ

İnsanı tahakkümü altına alınca vahşet, insan tahakkümü altına girince medeniyet vasıtası olan makinenin emir ve irademizden ne türlü kaçmış olduğunu bize yeni harp gösterecek... (NECİP FAZIL KISAKÜREK / Savaş yazıları-1)